Агата Муцениеце и Павел Прилучный на грани развода

Ранее фанаты актеров отметили, что Агата и Павел не появляются вместе на светских мероприятиях и отписались друг от друга в Instagram`e.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Звезды «Закрытой школы» Агата Муцениеце и Павел Прилучный находятся грани развода. В своем Instagram`e актриса прокомментировала многочисленные слухи о разводе.



«Дорогие друзья.. все вы и пресса, задаются вопросом, про наши с Павлом отношения. Скажу кратко, наш брак стоит на паузе, решим мы эту проблему или нет, неизвестно... большая просьба, уважать нас и не забрасывать вопросами», – обратилась к неравнодушным подписчикам Агата.



Поклонники высказались неоднозначно. «Какая может быть пауза, при наличии двоих детей», – недоумевают одни. «Даже не думайте....вы одно целое…. берегите всё, что вы сами вокруг себя создали, вырастили....» – посоветовали другие. Для большинства же новость стала шоком.



«Что? Зачем? Как? Почему? Не надо, пожалуйста. Вы же очень милые», «Только не это. Надеюсь, пиар… самая красивая пара», «Как так??? Это шутка? Не смейте расходится...», – высказались подписчики.



Ранее фанаты актеров отметили, что Агата и Павел не появляются вместе на светских мероприятиях и отписались друг от друга в Instagram`e. Следом Прилучный выложил на своей страничке фото не законной супруги, а актрисы Лукерьи Ильяшенко.

У пары двое детей – сын 2013 года рождения и дочь, которая родилась в 2016-м.

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