Социальные проекты Казани получили гранты Президента РФ на общую сумму 116,5 млн рублей

Победителями конкурса Фонда президентских грантов стали 58 проектов из Татарстана.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Социальные проекты Казани получили финансовую поддержку в объеме более 116,5 млн рублей, сообщает портал мэрии Казани. Победителями конкурса от Фонда президентских грантов стали 58 социально значимых проектов из Республики Татарстан, среди которых 32 проекта принадлежат общественным организациям столицы республики.

Самые крупное финансирование получили проекты, представленные на конкурс под эгидой городской программы «Добрая Казань», реализуемой Мэрией Казани с 2016 года — всероссийский культурно-благотворительный фестиваль «Добрая Волна» и проект реабилитации инвалидов по зрению на базе центра «Ярдэм».

Кроме того, поддержку Фонда президентских грантов получили социальный приют «Колыбель» центра защиты материнства и детства «Умиление», фестиваль дебютного документального кино «Рудник» от центра современной культуры «Смена», а также ряд других социально значимых проектов столицы РТ.