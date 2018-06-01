Социальные проекты Казани получили гранты Президента РФ на общую сумму 116,5 млн рублей

Рекомендуем
(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Социальные проекты Казани получили финансовую поддержку в объеме более 116,5 млн рублей, сообщает портал мэрии Казани. Победителями конкурса от Фонда президентских грантов стали 58 социально значимых проектов из Республики Татарстан, среди которых 32 проекта принадлежат общественным организациям столицы республики.
Самые крупное финансирование получили проекты, представленные на конкурс под эгидой городской программы «Добрая Казань», реализуемой Мэрией Казани с 2016 года — всероссийский культурно-благотворительный фестиваль «Добрая Волна» и проект реабилитации инвалидов по зрению на базе центра «Ярдэм».
Кроме того, поддержку Фонда президентских грантов получили социальный приют «Колыбель» центра защиты материнства и детства «Умиление», фестиваль дебютного документального кино «Рудник» от центра современной культуры «Смена», а также ряд других социально значимых проектов столицы РТ.
Следующая новость
Подошло время защиты ранних яровых культур, но работу затрудняют погодные условия.
Сегодня судебные приставы УФССП по РТ в рамках акции ко Дню защиты детей прошлись по квартирам алиментщиков.
В Казани проходят 13-е соревнования по картингу на Кубок Правительства РТ.
В завоевании ХК «Ак Барс» третьего Кубка Гагарина есть и вклад академии, заметил Президент Татарстана.
Инцидент произошел вечером в четверг, 31 мая, на реке Меша вблизи населенного пункта Красное Знамя.
Предприятие спустило на воду уже два военных сторожевика.
Обращения в рамках «Детского вопроса» будут рассматривать представители ведомств и министерств, реализующих отдельные полномочия в области прав детей.
Полная версия беседы с легендой отечественного хоккея будет доступна на sntat.ru 2 июня.
В будущем Центре начальной военной подготовке будут обучать подростков из регионов ПФО.
Прогулки по городу начали приносить не только удовольствие, но и мобильный интернет.
Пресс-конференция состоится 4 июня.
В праздничном видео дети исполняют песню «Улыбка».
На сессии Горсовета Челнов выступил замруководителя Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Иван Гущин.
Судно для пограничной службы ФСБ построено в Зеленодольске и получило название «Петропавловск-Камчатский».
01 июняСестра Хании Фархи Фируза Ибатуллина: «После пережитой трагедии ужасно слышать слухи о самоубийстве сестры»
01 июня1 – 3 июня в Казани: фестиваль колокольного звона, чемпионат по парению вениками, бейсбол и «Белая сирень»