Ðåêîìåíäóåì
Ôîòî: Ñóëòàí Èñõàêîâ
(Êàçàíü, 1 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Àëèÿ Çàìàëååâà). Ñåãîäíÿ, â Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çàùèòû äåòåé, â Êàçàíè ñòàðòîâàë Äåíü ïðàâîâîé ïîìîùè ãðàæäàíàì «Äåòñêèé âîïðîñ».
Ìåðîïðèÿòèå ïðè ó÷àñòèè Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ðåáåíêà ÐÒ è ðåñïóáëèêàíñêèõ ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ ïðîõîäèò ñ 9.00 äî 13.00 íà áàçå Äîìà äðóæáû íàðîäîâ Òàòàðñòàíà.
Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ðåáåíêà â Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí Ãóçåëü Óäà÷èíà â áåñåäå ñ êîððåñïîíäåíòîì ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ñîîáùèëà î òîì, ÷òî Äåíü ïðàâîâîé ïîìîùè ïðîõîäèò ñ öåëüþ îêàçàíèÿ êîíñóëüòàòèâíîé, ïðàâîâîé ïîìîùè è þðèäè÷åñêîé ïîääåðæêè ïî âîïðîñàì çàùèòû ïðàâ è èíòåðåñîâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ.
Îáðàùåíèÿ ãðàæäàí áóäóò ðàññìàòðèâàòü ïðåäñòàâèòåëè îòðàñëåâûõ âåäîìñòâ è ìèíèñòåðñòâ, ðåàëèçóþùèõ îòäåëüíûå ïîëíîìî÷èÿ â îáëàñòè ïðàâ äåòåé, ïðàâîîõðàíèòåëè, ïðîêóðàòóðà, Íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà Òàòàðñòàíà, à òàêæå Àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà ÐÒ. Íà «Äåòñêîì âîïðîñå» áóäóò ïðèñóòñòâîâàòü ïðåäñòàâèòåëè Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ÐÒ, Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÒ, Ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ìîëîäåæè è ñïîðòó ÐÒ, Ìèíçäðàâà ÐÒ, à òàêæå Ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è ñîöçàùèòû Òàòàðñòàíà – âñåãî îêîëî 20 âåäîìñòâ.
Óäà÷èíà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî ó æèòåëåé ðåñïóáëèêè åñòü óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü ïîïûòàòüñÿ ðåøèòü ïðîáëåìû, âîñïîëüçîâàâøèñü óñëóãàìè ìíîãèõ ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ, ïðèíèìàþùèõ àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïðîåêòå. «Ïîýòîìó â ðàçû ïîâûøàåòñÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî êîíêðåòíûì îáðàùåíèÿì», – çàìåòèëà îíà.
Ïî åå ñëîâàì, ÷àùå âñåãî îáðàùåíèÿ ïîñòóïàþò ïî æèëèùíûì âîïðîñàì, ïî âîïðîñàì îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ, èíâàëèäíîñòè, îáåñïå÷åíèÿ òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè ðåàáèëèòàöèè è òä.
Äåíü ïðàâîâîé ïîìîùè ãðàæäàíàì «Äåòñêèé âîïðîñ» â òàêîì ìàñøòàáíîì ôîðìàòå ïðîõîäèò â òðåòèé ðàç. Âïåðâûå îí ïðîøåë 1 èþíÿ 2017 ãîäà, âòîðîé – 25 îêòÿáðÿ. Íà ïåðâûé ïðèåì ïðèøëî 34 ãðàæäàí, áûëî ðàññìîòðåíî 98 âîïðîñîâ, 25 îêòÿáðÿ çà êîíñóëüòàöèåé îáðàòèëèñü 46 ÷åëîâåê, îáñóäèëè îêîëî 80 âîïðîñîâ.
Ãóçåëü Óäà÷èíà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî â ðàìêàõ ïðîåêòà ïîñòóïàþò è æàëîáû ãðàæäàí. «Ïî êàæäîìó ôàêòó íàðóøåíèÿ ïðàâ ðåáåíêà æàëîáû îòðàáîòàíû è íàéäåíû ïîëîæèòåëüíûå ðåøåíèÿ, äàæå ïî òåì âîïðîñàì, êîòîðûå òðåáîâàëè ñåðüåçíûõ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé», – ïðîèíôîðìèðîâàëà äåòñêèé îìáóäñìåí. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà îíà ïðèâåëà ñèòóàöèþ, êîãäà ðåáåíîê ñ îðôàííûì çàáîëåâàíèåì áûëà îáåñïå÷åíà ëåêàðñòâåííûìè ïðåïàðàòàìè íà 9 ìëí ðóáëåé.
Áëàãîäàðÿ îáðàùåíèþ â ðàìêàõ àêöèè «Äåòñêèé âîïðîñ» óäàëîñü ðàçðåøèòü è íåïðîñòóþ ñèòóàöèþ ñ óäåðæàíèåì îòöîì ãîäîâàëîãî ìàëûøà. Çà ïîìîùüþ îáðàòèëàñü ìàìà, êîòîðàÿ èìåëà ðåøåíèå ñóäà î òîì, ÷òî ðåáåíîê äîëæåí ïðîæèâàòü ñ íåé. «Ñëóæáà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ, îðãàíû îïåêè ôèçè÷åñêè áîÿëèñü çàéòè íà òåððèòîðèþ äîìà, êîòîðàÿ îõðàíÿëàñü ñîáàêàìè. Áûëî ïðîâåäåíî êîîðäèíàöèîííîå ñîâåùàíèå, ïîñëå êîòîðîãî ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ ñìîãëè íàéòè îòöà ðåáåíêà. Òàêèì îáðàçîì ìàëûø áûë âîçâðàùåí ìàìå. Äëÿ ìåíÿ ýòî áûëà íåâåðîÿòíàÿ, "êèíîøíàÿ" èñòîðèÿ. Õîðîøî, ÷òî íàì óäàëîñü åå ðàçðåøèòü», – ðàññêàçàëà Óäà÷èíà.
Ó÷èòûâàÿ âîñòðåáîâàííîñòü è ýôôåêòèâíîñòü Äíåé ïðàâîâîé ïîìîùè, ïðîâîäèòü èõ â Òàòàðñòàíå áóäóò êàæäûå ïîëãîäà, ñîîáùèëà Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ðåáåíêà â ÐÒ.
Ïîäîøëî âðåìÿ çàùèòû ðàííèõ ÿðîâûõ êóëüòóð, íî ðàáîòó çàòðóäíÿþò ïîãîäíûå óñëîâèÿ.
Ñåãîäíÿ ñóäåáíûå ïðèñòàâû ÓÔÑÑÏ ïî ÐÒ â ðàìêàõ àêöèè êî Äíþ çàùèòû äåòåé ïðîøëèñü ïî êâàðòèðàì àëèìåíòùèêîâ.
Â Êàçàíè ïðîõîäÿò 13-å ñîðåâíîâàíèÿ ïî êàðòèíãó íà Êóáîê Ïðàâèòåëüñòâà ÐÒ.
Â çàâîåâàíèè ÕÊ «Àê Áàðñ» òðåòüåãî Êóáêà Ãàãàðèíà åñòü è âêëàä àêàäåìèè, çàìåòèë Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà.
Èíöèäåíò ïðîèçîøåë âå÷åðîì â ÷åòâåðã, 31 ìàÿ, íà ðåêå Ìåøà âáëèçè íàñåëåííîãî ïóíêòà Êðàñíîå Çíàìÿ.
Ïðåäïðèÿòèå ñïóñòèëî íà âîäó óæå äâà âîåííûõ ñòîðîæåâèêà.
Îáðàùåíèÿ â ðàìêàõ «Äåòñêîãî âîïðîñà» áóäóò ðàññìàòðèâàòü ïðåäñòàâèòåëè âåäîìñòâ è ìèíèñòåðñòâ, ðåàëèçóþùèõ îòäåëüíûå ïîëíîìî÷èÿ â îáëàñòè ïðàâ äåòåé.
Ïîëíàÿ âåðñèÿ áåñåäû ñ ëåãåíäîé îòå÷åñòâåííîãî õîêêåÿ áóäåò äîñòóïíà íà sntat.ru 2 èþíÿ.
Â áóäóùåì Öåíòðå íà÷àëüíîé âîåííîé ïîäãîòîâêå áóäóò îáó÷àòü ïîäðîñòêîâ èç ðåãèîíîâ ÏÔÎ.
Ïðîãóëêè ïî ãîðîäó íà÷àëè ïðèíîñèòü íå òîëüêî óäîâîëüñòâèå, íî è ìîáèëüíûé èíòåðíåò.
Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ñîñòîèòñÿ 4 èþíÿ.
Â ïðàçäíè÷íîì âèäåî äåòè èñïîëíÿþò ïåñíþ «Óëûáêà».
Íà ñåññèè Ãîðñîâåòà ×åëíîâ âûñòóïèë çàìðóêîâîäèòåëÿ Óïðàâëåíèÿ Ïðåçèäåíòà ÐÒ ïî âîïðîñàì àíòèêîððóïöèîííîé ïîëèòèêè Èâàí Ãóùèí.
Ñóäíî äëÿ ïîãðàíè÷íîé ñëóæáû ÔÑÁ ïîñòðîåíî â Çåëåíîäîëüñêå è ïîëó÷èëî íàçâàíèå «Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé».
01 èþíÿÑåñòðà Õàíèè Ôàðõè Ôèðóçà Èáàòóëëèíà: «Ïîñëå ïåðåæèòîé òðàãåäèè óæàñíî ñëûøàòü ñëóõè î ñàìîóáèéñòâå ñåñòðû»
01 èþíÿ1 – 3 èþíÿ â Êàçàíè: ôåñòèâàëü êîëîêîëüíîãî çâîíà, ÷åìïèîíàò ïî ïàðåíèþ âåíèêàìè, áåéñáîë è «Áåëàÿ ñèðåíü»