Ãëàâíîå
Çàâîä èìåíè Ãîðüêîãî ïîñòðîèò äëÿ ÔÑÁ äåâÿòü «Îêåàíîâ»

Òàòàð-èíôîðì

1 èþíÿ 2018, 12:12

Îáùåñòâî

Â Êàçàíè ñòàðòîâàë Äåíü ïðàâîâîé ïîìîùè ãðàæäàíàì «Äåòñêèé âîïðîñ»

Ðåêîìåíäóåì

Ôîòî: Ñóëòàí Èñõàêîâ


Îáðàùåíèÿ â ðàìêàõ «Äåòñêîãî âîïðîñà» áóäóò ðàññìàòðèâàòü ïðåäñòàâèòåëè âåäîìñòâ è ìèíèñòåðñòâ, ðåàëèçóþùèõ îòäåëüíûå ïîëíîìî÷èÿ â îáëàñòè ïðàâ äåòåé.

(Êàçàíü, 1 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Àëèÿ Çàìàëååâà). Ñåãîäíÿ, â Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çàùèòû äåòåé, â Êàçàíè ñòàðòîâàë Äåíü ïðàâîâîé ïîìîùè ãðàæäàíàì «Äåòñêèé âîïðîñ».

Ìåðîïðèÿòèå ïðè ó÷àñòèè Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ðåáåíêà ÐÒ è ðåñïóáëèêàíñêèõ ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ ïðîõîäèò ñ 9.00 äî 13.00 íà áàçå Äîìà äðóæáû íàðîäîâ Òàòàðñòàíà.

Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ðåáåíêà â Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí Ãóçåëü Óäà÷èíà â áåñåäå ñ êîððåñïîíäåíòîì ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ñîîáùèëà î òîì, ÷òî Äåíü ïðàâîâîé ïîìîùè ïðîõîäèò ñ öåëüþ îêàçàíèÿ êîíñóëüòàòèâíîé, ïðàâîâîé ïîìîùè è þðèäè÷åñêîé ïîääåðæêè ïî âîïðîñàì çàùèòû ïðàâ è èíòåðåñîâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ.

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Îáðàùåíèÿ ãðàæäàí áóäóò ðàññìàòðèâàòü ïðåäñòàâèòåëè îòðàñëåâûõ âåäîìñòâ è ìèíèñòåðñòâ, ðåàëèçóþùèõ îòäåëüíûå ïîëíîìî÷èÿ â îáëàñòè ïðàâ äåòåé, ïðàâîîõðàíèòåëè, ïðîêóðàòóðà, Íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà Òàòàðñòàíà, à òàêæå Àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà ÐÒ. Íà «Äåòñêîì âîïðîñå» áóäóò ïðèñóòñòâîâàòü ïðåäñòàâèòåëè Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ÐÒ, Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÒ, Ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ìîëîäåæè è ñïîðòó ÐÒ, Ìèíçäðàâà ÐÒ, à òàêæå Ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è ñîöçàùèòû Òàòàðñòàíà – âñåãî îêîëî 20 âåäîìñòâ.

Óäà÷èíà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî ó æèòåëåé ðåñïóáëèêè åñòü óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü ïîïûòàòüñÿ ðåøèòü ïðîáëåìû, âîñïîëüçîâàâøèñü óñëóãàìè ìíîãèõ ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ, ïðèíèìàþùèõ àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïðîåêòå. «Ïîýòîìó â ðàçû ïîâûøàåòñÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî êîíêðåòíûì îáðàùåíèÿì», – çàìåòèëà îíà.

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Ïî åå ñëîâàì, ÷àùå âñåãî îáðàùåíèÿ ïîñòóïàþò ïî æèëèùíûì âîïðîñàì, ïî âîïðîñàì îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ, èíâàëèäíîñòè, îáåñïå÷åíèÿ òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè ðåàáèëèòàöèè è òä.

Äåíü ïðàâîâîé ïîìîùè ãðàæäàíàì «Äåòñêèé âîïðîñ» â òàêîì ìàñøòàáíîì ôîðìàòå ïðîõîäèò â òðåòèé ðàç. Âïåðâûå îí ïðîøåë 1 èþíÿ 2017 ãîäà, âòîðîé – 25 îêòÿáðÿ. Íà ïåðâûé ïðèåì ïðèøëî 34 ãðàæäàí, áûëî ðàññìîòðåíî 98 âîïðîñîâ, 25 îêòÿáðÿ çà êîíñóëüòàöèåé îáðàòèëèñü 46 ÷åëîâåê, îáñóäèëè îêîëî 80 âîïðîñîâ.
Ãóçåëü Óäà÷èíà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî â ðàìêàõ ïðîåêòà ïîñòóïàþò è æàëîáû ãðàæäàí. «Ïî êàæäîìó ôàêòó íàðóøåíèÿ ïðàâ ðåáåíêà æàëîáû îòðàáîòàíû è íàéäåíû ïîëîæèòåëüíûå ðåøåíèÿ, äàæå ïî òåì âîïðîñàì, êîòîðûå òðåáîâàëè ñåðüåçíûõ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé», – ïðîèíôîðìèðîâàëà äåòñêèé îìáóäñìåí. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà îíà ïðèâåëà ñèòóàöèþ, êîãäà ðåáåíîê ñ îðôàííûì çàáîëåâàíèåì áûëà îáåñïå÷åíà ëåêàðñòâåííûìè ïðåïàðàòàìè íà 9 ìëí ðóáëåé.

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Áëàãîäàðÿ îáðàùåíèþ â ðàìêàõ àêöèè «Äåòñêèé âîïðîñ» óäàëîñü ðàçðåøèòü è íåïðîñòóþ ñèòóàöèþ ñ óäåðæàíèåì îòöîì ãîäîâàëîãî ìàëûøà. Çà ïîìîùüþ îáðàòèëàñü ìàìà, êîòîðàÿ èìåëà ðåøåíèå ñóäà î òîì, ÷òî ðåáåíîê äîëæåí ïðîæèâàòü ñ íåé. «Ñëóæáà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ, îðãàíû îïåêè ôèçè÷åñêè áîÿëèñü çàéòè íà òåððèòîðèþ äîìà, êîòîðàÿ îõðàíÿëàñü ñîáàêàìè. Áûëî ïðîâåäåíî êîîðäèíàöèîííîå ñîâåùàíèå, ïîñëå êîòîðîãî ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ ñìîãëè íàéòè îòöà ðåáåíêà. Òàêèì îáðàçîì ìàëûø áûë âîçâðàùåí ìàìå. Äëÿ ìåíÿ ýòî áûëà íåâåðîÿòíàÿ, "êèíîøíàÿ" èñòîðèÿ. Õîðîøî, ÷òî íàì óäàëîñü åå ðàçðåøèòü», – ðàññêàçàëà Óäà÷èíà.

Ó÷èòûâàÿ âîñòðåáîâàííîñòü è ýôôåêòèâíîñòü Äíåé ïðàâîâîé ïîìîùè, ïðîâîäèòü èõ â Òàòàðñòàíå áóäóò êàæäûå ïîëãîäà, ñîîáùèëà Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ðåáåíêà â ÐÒ.
 

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ðèôêàòà Ìèííèõàíîâà â åãî äåíü ðîæäåíèÿ íàçâàëè «îòöîì êàðòèíãà» â Òàòàðñòàíå
Íîâîñòè äíÿ
13:29
Â Ïîäìîñêîâüå îãîíü îõâàòèë äâà àíãàðà ñî ñòðîéìàòåðèàëàìè
13:25
Ìàðàò Àõìåòîâ: Ïîñåâíóþ ñìåíèë íå ìåíåå âàæíûé ïåðèîä ôîðìèðîâàíèÿ óðîæàÿ

Ïîäîøëî âðåìÿ çàùèòû ðàííèõ ÿðîâûõ êóëüòóð, íî ðàáîòó çàòðóäíÿþò ïîãîäíûå óñëîâèÿ.

13:10
Íà ñòðîèòåëüñòâî ïðîìïëîùàäêè «Çåëåíîäîëüñê» âûäåëèëè 120 ìëí ðóáëåé
13:07
Â Êàçàíè ó çëîñòíîãî íåïëàòåëüùèêà àëèìåíòîâ êîíôèñêîâàëè êðîññîâåð

Ñåãîäíÿ ñóäåáíûå ïðèñòàâû ÓÔÑÑÏ ïî ÐÒ â ðàìêàõ àêöèè êî Äíþ çàùèòû äåòåé ïðîøëèñü ïî êâàðòèðàì àëèìåíòùèêîâ.

12:46
«Íàôòîãàç Óêðàèíû» íàñòàèâàåò íà ðîñòå òàðèôà íà ïðîêà÷êó äëÿ «Ãàçïðîìà»
12:45
Ðèôêàòà Ìèííèõàíîâà â åãî äåíü ðîæäåíèÿ íàçâàëè «îòöîì êàðòèíãà» â Òàòàðñòàíå

Â Êàçàíè ïðîõîäÿò 13-å ñîðåâíîâàíèÿ ïî êàðòèíãó íà Êóáîê Ïðàâèòåëüñòâà ÐÒ.

12:42
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ îòìåòèë ïîëîæèòåëüíóþ äèíàìèêó ðàçâèòèÿ «Àêàäåìèè õîêêåÿ Àê Áàðñ»

Â çàâîåâàíèè ÕÊ «Àê Áàðñ» òðåòüåãî Êóáêà Ãàãàðèíà åñòü è âêëàä àêàäåìèè, çàìåòèë Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà.

12:21
Íà÷àëüíèê Ëàèøåâñêîãî ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíîãî ãàðíèçîíà ñïàñ òðîèõ òîíóâøèõ

Èíöèäåíò ïðîèçîøåë âå÷åðîì â ÷åòâåðã, 31 ìàÿ, íà ðåêå Ìåøà âáëèçè íàñåëåííîãî ïóíêòà Êðàñíîå Çíàìÿ.

12:18
Çàâîä èìåíè Ãîðüêîãî ïîñòðîèò äëÿ ÔÑÁ äåâÿòü «Îêåàíîâ»

Ïðåäïðèÿòèå ñïóñòèëî íà âîäó óæå äâà âîåííûõ ñòîðîæåâèêà.

12:18
Ñîöèàëüíûå ïðîåêòû Êàçàíè ïîëó÷èëè ãðàíòû Ïðåçèäåíòà ÐÔ íà îáùóþ ñóììó 116,5 ìëí ðóáëåé
12:16
Ïóòèí íàçâàë ïðîåêò «Ñìåøàðèêè» îäíèì èç ëþáèìûõ â ñîâðåìåííîé àíèìàöèè
12:12
Â Êàçàíè ñòàðòîâàë Äåíü ïðàâîâîé ïîìîùè ãðàæäàíàì «Äåòñêèé âîïðîñ»

Îáðàùåíèÿ â ðàìêàõ «Äåòñêîãî âîïðîñà» áóäóò ðàññìàòðèâàòü ïðåäñòàâèòåëè âåäîìñòâ è ìèíèñòåðñòâ, ðåàëèçóþùèõ îòäåëüíûå ïîëíîìî÷èÿ â îáëàñòè ïðàâ äåòåé.

12:10
Âëàäèñëàâ Òðåòüÿê äàë èíòåðâüþ ãåíäèðåêòîðó «Òàòìåäèà» Àíäðåþ Êóçüìèíó

Ïîëíàÿ âåðñèÿ áåñåäû ñ ëåãåíäîé îòå÷åñòâåííîãî õîêêåÿ áóäåò äîñòóïíà íà sntat.ru 2 èþíÿ.

12:00
Ïðåäñåäàòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé ÐÒ Äàíèë Ñàëèõîâ ïîñåòèò ôåñòèâàëü «×åõîâñêàÿ îñåíü-2018»
11:47
Ïðè âçðûâå â èðêóòñêîì ÒÐÖ «Êîìñîìîëë» ïîñòðàäàëè 8 äåòåé
11:46
Ïîñëå ðåìîíòà ïîñåùàåìîñòü êëóáà «Ýíåðãåòèê» âûðîñëà â 2 ðàçà
11:43
Â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ïîÿâèòñÿ Ó÷åáíûé öåíòð ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ «Ãâàðäååö»

Â áóäóùåì Öåíòðå íà÷àëüíîé âîåííîé ïîäãîòîâêå áóäóò îáó÷àòü ïîäðîñòêîâ èç ðåãèîíîâ ÏÔÎ.

11:30
Áèëàéí ïðåäëîæèë ìåíÿòü ïðîéäåííûå øàãè íà ãèãàáàéòû èíòåðíåòà

Ïðîãóëêè ïî ãîðîäó íà÷àëè ïðèíîñèòü íå òîëüêî óäîâîëüñòâèå, íî è ìîáèëüíûé èíòåðíåò.

11:30
Â Êàçàíè â ñâÿçè ñ êðåñòíûì õîäîì îãðàíè÷àò äâèæåíèå òðàíñïîðòà
11:30
Â ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ðàññêàæóò îá ó÷àñòèè ìîëîäåæíîé äåëåãàöèè ÐÒ â ôîðóìàõ 2018 ãîäà

Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ñîñòîèòñÿ 4 èþíÿ.

11:29
13 ëåò «ñòðîãà÷à» ïîëó÷èë íàðêîäèëåð èç Óêðàèíû, ïîéìàííûé â Òàòàðñòàíå
11:12
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïîçäðàâèë ñ Äíåì çàùèòû äåòåé ìèëûì ðîëèêîì â Instagram

Â ïðàçäíè÷íîì âèäåî äåòè èñïîëíÿþò ïåñíþ «Óëûáêà».

11:11
Ñ 1 èþíÿ âûïëàòà ïî «åâðîïðîòîêîëó» âûðàñòåò äî 100 òûñÿ÷ ðóáëåé
11:02
Â ×åëíàõ íà âíåî÷åðåäíîì çàñåäàíèè Ãîðñîâåòà ëèøèëè ìàíäàòîâ äåïóòàòîâ ßêîâëåâà è Íèòåíêî

Íà ñåññèè Ãîðñîâåòà ×åëíîâ âûñòóïèë çàìðóêîâîäèòåëÿ Óïðàâëåíèÿ Ïðåçèäåíòà ÐÒ ïî âîïðîñàì àíòèêîððóïöèîííîé ïîëèòèêè Èâàí Ãóùèí.

10:54
Â Òàòàðñòàíå ñïóùåí íà âîäó ïåðâûé ñåðèéíûé ñòîðîæåâîé êîðàáëü ïðîåêòà «Îêåàí»

Ñóäíî äëÿ ïîãðàíè÷íîé ñëóæáû ÔÑÁ ïîñòðîåíî â Çåëåíîäîëüñêå è ïîëó÷èëî íàçâàíèå «Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé».

Ñîáûòèÿ

01 èþíÿÑåñòðà Õàíèè Ôàðõè Ôèðóçà Èáàòóëëèíà: «Ïîñëå ïåðåæèòîé òðàãåäèè óæàñíî ñëûøàòü ñëóõè î ñàìîóáèéñòâå ñåñòðû»

01 èþíÿ1 – 3 èþíÿ â Êàçàíè: ôåñòèâàëü êîëîêîëüíîãî çâîíà, ÷åìïèîíàò ïî ïàðåíèþ âåíèêàìè, áåéñáîë è «Áåëàÿ ñèðåíü»

31 ìàÿÍàó÷íîå èçó÷åíèå òàòàðñêîãî ÿçûêà ñõîäèò íà íåò: êîëè÷åñòâî äèññåðòàöèé ñîêðàòèëîñü â 12 ðàç

31 ìàÿÄåíü çàùèòû äåòåé â Êàçàíè: ñàìûå èíòåðåñíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîäðîáíàÿ ïðîãðàììà

31 ìàÿÃîíêè Êîñîâà: íåòðåçâûé õîêêåèñò «Àê Áàðñà» ïðîêàòèëñÿ çà ðóëåì òàêñè è ìîæåò ñòàòü ôèãóðàíòîì óãîëîâíîãî äåëà

31 ìàÿÐóñòàì Àáäóëõàêîâ: «Âî âðåìÿ ×Ì-2018 «Êàçýíåðãî» ïðîäîëæèò ðåìîíò òåïëîñåòåé òàì, ãäå ýòî íå ïîâëèÿåò íà êîìôîðò æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà»

31 ìàÿÓðàãàííûé âåòåð, ãðàä è äîæäü: ýêñïåðò ÊÔÓ îáúÿñíèë ïðè÷èíû àíîìàëüíîé ïîãîäû â Òàòàðñòàíå