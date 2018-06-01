Путин назвал проект «Смешарики» одним из любимых в современной анимации

Глава государства отметил, что «Смешарики» стали одними из любимых персонажей современной анимации.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин поздравил проект «Смешарики» с 15-летием. Глава государства отметил, что за это время «Смешарики» стали одними из любимых персонажей современной анимации, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что герои мультфильма своей искренностью и добротой покорили сердца миллионов зрителей в России и за рубежом. Президент также похвалил п авторов проекта за профессионализм и актуальность поднимаемых тем в воспитании подрастающих россиян.

Владимир Путин отметил активное участие коллектива в благотворительных акциях и пожелал мультсериалу успехов и процветания.

«Смешарики» вышли на российский экран в 2003 году. За 15 лет существования сериала было выпущено более 70 часов анимации и три полнометражных фильма о «Смешариках». Мультсериал переведен на 30 языков, над его созданием трудятся 150 специалистов Студии компьютерной анимации «Петербург».