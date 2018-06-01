Председатель Союза писателей РТ Данил Салихов посетит фестиваль «Чеховская осень-2018»

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(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Председатель Союза писателей Республики Татарстан, заслуженный деятель искусств РТ, драматург Данил Салихов станет почетным гостем IX Международного литературного фестиваля «Чеховская осень-2018». Фестиваль пройдет с 26 по 28 октября в городе Ялта, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.
В этом году основные мероприятия фестиваля для начинающих авторов будут проходить в Ялтинском центре культуры, Ялтинском театре им. А.П. Чехова и Доме-музее писателя.
Победителей творческого конкурса наградят дипломами и подарками, а их произведения опубликуют на сайте и в альманахе Союза писателей Республики Крым, в сборнике «Чеховская осень-2018», а также в федеральных и региональных СМИ.
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