Председатель Союза писателей РТ Данил Салихов посетит фестиваль «Чеховская осень-2018»

Международный литературный фестиваль пройдет с 26 по 28 октября в городе Ялта.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Председатель Союза писателей Республики Татарстан, заслуженный деятель искусств РТ, драматург Данил Салихов станет почетным гостем IX Международного литературного фестиваля «Чеховская осень-2018». Фестиваль пройдет с 26 по 28 октября в городе Ялта, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

В этом году основные мероприятия фестиваля для начинающих авторов будут проходить в Ялтинском центре культуры, Ялтинском театре им. А.П. Чехова и Доме-музее писателя.

Победителей творческого конкурса наградят дипломами и подарками, а их произведения опубликуют на сайте и в альманахе Союза писателей Республики Крым, в сборнике «Чеховская осень-2018», а также в федеральных и региональных СМИ.