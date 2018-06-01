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Татар-информ

1 июня 2018, 12:00

Культура

Председатель Союза писателей РТ Данил Салихов посетит фестиваль «Чеховская осень-2018»

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Международный литературный фестиваль пройдет с 26 по 28 октября в городе Ялта.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Председатель Союза писателей Республики Татарстан, заслуженный деятель искусств РТ, драматург Данил Салихов станет почетным гостем IX Международного литературного фестиваля «Чеховская осень-2018». Фестиваль пройдет с 26 по 28 октября в городе Ялта, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ. 

В этом году основные мероприятия фестиваля для начинающих авторов будут проходить в Ялтинском центре культуры, Ялтинском театре им. А.П. Чехова и Доме-музее писателя. 

Победителей творческого конкурса наградят дипломами и подарками, а их произведения опубликуют на сайте и в альманахе Союза писателей Республики Крым, в сборнике «Чеховская осень-2018», а также в федеральных и региональных СМИ.

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