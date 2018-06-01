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Татар-информ

1 июня 2018, 11:43

Общество

В Нижегородской области появится Учебный центр патриотического воспитания «Гвардеец»

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Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО


В будущем Центре начальной военной подготовке будут обучать подростков из регионов ПФО.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В Нижегородской области появится Учебный центр патриотического воспитания «Гвардеец», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Накануне, 31 мая, соглашение о создании Центра подписали полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, глава Нижегородской области Глеб Никитин и председатель ДОСААФ России Александр Колмаков.

В Центре начальной военной подготовке будут обучаться подростки из регионов ПФО. Основной его задачей станет развитие системы гражданско-патриотического воспитания при помощи современных образовательных технологий.

На базе будущего Учебного центра будут проводиться сборы для участников спортивных школ и секций по таким дисциплинам как робототехника, радиоэлектроника, армейский рукопашный бой, кроссфит, экскурсионно-познавательный туризм.

Создание Учебного центра предусмотрено государственной программой патриотического воспитания граждан на 2016 – 2020 годы и положения совместного приказа Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ.

В первоначальную военную подготовку к воинской службе войдут занятия по огневой, тактической, строевой и физической подготовке, основы безопасности, радиационно-химической и биологической защиты – все это войдет в пятидневную программу сборов.

На встрече с журналистами полпред Президента России Михаил Бабич напомнил журналистам о договоренностях, которые были приняты в прошлом году на всероссийском совещании в Перми. Именно тогда было решено, что уроки начальной военной подготовки и учебно-методические сборы будут организованы для десятиклассников и второкурсников ссузов.

«Договориться договорились, но потом проанализировали, а как это сегодня происходит в регионах, так называемые пятидневные сборы, где ребята должны проходить основы начальной военной подготовки. Выяснились такие нелицеприятные вещи: допустим, финансирование такого рода мероприятий в регионах, вот даже Приволжского федерального округа, разница от шести рублей до полутора тысяч рублей в сутки на одного обучаемого. Ровно таким же образом организована материально-техническая база. Где-то хотя бы на один день ребята выезжают в воинскую часть, а где-то делают это возле школы», – отметил полпред Президента РФ.

Первостепенной задачей Михаил Бабич назвал создание учебно-материальной базы. Второй задачей – организацию проведения финалов «Зарницы Поволжья», слета поисковых отрядов «Никто не забыт» и других военно-патриотических проектов на базе будущего Учебного центра.

«И еще одно важное направление, которое мы развиваем совместно с ДОСААФ России и всячески поддерживаем, – развитие военно-технических видов спорта (прыжки с парашютом, авиамоделирование, радиодело). Данная инфраструктура будет использоваться как для Приволжского федерального округа, так и уже на федеральном уровне для проведения соревнований любой категории сложности», – сказал полпред.

 

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