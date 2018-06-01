Владислав Третьяк дал интервью гендиректору «Татмедиа» Андрею Кузьмину

Фото: Рамиль Гали
(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Президент федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк во время визита в Казань дал эксклюзивное интервью генеральному директору «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».
Третьяк назвал главные проблемы российского хоккея, раскрыл причину успеха «Ак Барса» в нынешнем сезоне, высказался о выступлении сборной России на чемпионате мира и рассказал, почему не лоббирует кандидатуру своего внука в клубы КХЛ.
Также один из самых известных советских хоккеистов вспомнил выступление за сборную СССР вместе с Зинэтулой Билялетдиновым, оценил перспективы возвращения тренера «Ак Барса» в национальную команду и рассказал, как бороться с оттоком молодых игроков в северную Америку.
Интервью выйдет на портале sntat.ru 2 июня. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube. Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.
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