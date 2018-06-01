Присвоение рейтинга Аналитическим кредитным агентством (АКРА) подтверждает финансовую стабильность ПАО «АКИБАНК».

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В рейтинговой шкале Аналитического кредитного рейтингового агентства ПАО «АКИБАНК» был присвоен кредитный рейтинг BВ-(RU), прогноз — «Стабильный», сообщает пресс-служба банка.

Кредитный рейтинг банка обусловлен умеренным бизнес-профилем при сильной позиции достаточности капитала, адекватной позицией по ликвидности и фондированию. Специалисты подтвердили значимость АКИБАНКа в банковской сфере РТ, а также активное развитие банка в сфере предоставления банковских гарантий.

Аналитики АКРА отметили, что ПАО «АКИБАНК» имеет сильную позицию в сегменте достаточности капитала. По состоянию на 1 апреля 2018 года значение коэффициента норматива достаточности основного капитала составило 20 процентов.

Качество системы управления рисками банка является удовлетворительным. Риск-менеджмент играет значимую роль в операционной деятельности кредитной организации.

Присвоение рейтинга авторитетным кредитным агентством подтверждает финансовую стабильность АКИБАНКа и является отправной точкой для будущего развития банка.

ПАО «АКИБАНК». Лицензия ЦБ РФ № 2587