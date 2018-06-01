Билайн предложил менять пройденные шаги на гигабайты интернета

Прогулки по городу начали приносить не только удовольствие, но и мобильный интернет.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). «Билайн» объявил о беспрецедентной летней акции — конвертации пройденных шагов в мегабайты и гигабайты мобильного трафика. Теперь прогулки по городу станут не только приятными, но и выгодными. Опробовать новинку удалось журналистам ИА «Татар-информ». Маршрут протяженностью около 10 тысяч шагов проходил от метро «Площадь Тукая» до Кремля через Национальную библиотеку и ресторан татарской кухни, а также участники необычной пешеходной экскурсии взобрались на вершину 70-метровой Богоявленской колокольни на ул. Баумана.

Путешествие началось у офиса «Билайн» рядом со зданием «Старой Проломной аптеки». Такому названию заведение обязано дореволюционным временам — так до 1930-х годов называлась главная пешеходная улица города — нынешняя улица Баумана. Именно с этого направления в 16-м веке войска Ивана Грозного «проломили» оборону войск Казанского ханства и овладели столицей древнего государства.

Чтобы узнать направление дальнейшего маршрута нам понадобилась подсказка — ее мы получили в салоне «Билайн», который расположился в том же здании исторической аптеки. Офис приятно удивил обновленной концепцией — теперь это не обычная точка продаж, а настоящий маркетплейс. В нем можно приобрести смартфоны всех мировых производителей и аксессуары к ним, сразу же подключить устройство к выгодному тарифу и настроить необходимые опции. Кроме того, в салоне можно приобрести пакет домашнего интернета и телевидения за 0 рублей, получить квалифицированную помощь по услугам связи и воспользоваться почтоматами.

Во всем этом многообразии помогает разобраться персонал офиса, который обслуживает клиентов на нескольких языках — татарском, русском и английском. Это особенно актуально в Казани, принимающей десятки тысяч туристов в преддверии ЧМ-2018. Англоязычный сотрудник задал несколько наводящих вопросов, благо среди журналистов нашлись люди со знанием языка, и мы узнали дальнейшее направление нашего путешествия — на вершину Богоявленской колокольни.

Она расположена всего в ста метрах от офиса «Билайн», является давней визитной карточкой Казани и возвышается над центром города 68-метровой громадой. Колокольня выполнена в древнерусском стиле, но ее настоящий возраст не многим более ста лет. Сооружение было построено в конце 19-го века в качестве дополнения к Богоявленскому собору. Однако со временем колокольня набрала популярность как одна из лучших смотровых площадок и стала привлекать больше внимания, чем сам собор. Кстати, культовое сооружение и сейчас выполняет свои функции — на втором ярусе колокольни расположилась небольшая церковь, а на вершине мы обнаружили новые колокола. Оттуда мы увидели следующую точку нашего маршрута — здание Национальной библиотеки РТ, расположенное рядом с Казанским университетом.

Кстати, привычный маршрут, который мы часто проходим, находясь в центре города, от пересечения улиц Баумана и Университетской до здания Казанского Федерального Университета позволил нам набрать более 1 000 шагов. Значит набрать 10 000 шагов совсем не сложно.

Национальная библиотека Республики Татарстан расположена в роскошном доме, некогда принадлежащем богатым казанцам. Смотрители здания рассказали журналистам, что оно изначально создавалось особенным. Каждая комната дома выполнена в одном из исторических стилей — ампир, готика, барокко. Среди книжных полок мы отыскали разгадку к следующему пункт нашей прогулки — ресторан татарской национальной кухни на ул. Кремлевская.

Шеф-повар заведения провел для журналистов мастер-класс по приготовлению «кыстыбургера» — современного гибрида традиционной восточной выпечки и западного фаст-фуда. Конечная точка нашего путешествия оказалась в Кремле — под стенами знаменитой на всю страну «падающей» башни Сююмбике. Постройка была названа в честь татарской царицы, которая, по преданию, сбросилась с нее, не желая оказаться в плену у Ивана Грозного.

На финальной точке мы собрали карту города с нашим маршрутом и поняли, что за чуть более 2 часов мы прошли более 5 исторических мест и даже успели подкрепиться. А приложение «Билайн» посчитало расстояние нашей прогулки и показало результат в 7,8 тыс. шагов. «При этом за каждые 10 тыс. шагов абонентам тарифов «ВСЁмоё!» ежедневно будут начисляться 100 Мбайт мобильного интернета. А за месяц можно «нашагать» и на 3 ГБ бесплатного мобильного трафика — это станет хорошим поводом для пеших прогулок», - отметил территориальный управляющий Казанского кластера ПАО «ВымпелКом» Ильгиз Гибадуллин.

Он напомнил, что еще весной абоненты тарифной линейки «ВСЁмоё!» получили возможность переводить минуты и SMS в гигабайты интернета и обратно. Теперь очередь дошла и до конвертации шагов в гигабайты мобильного интернета.

«Акция «Гиги за шаги» — наш ответ на потребности абонентов в здоровом образе жизни. Те, кто уже встал на этот путь, получат приятный бонус в виде дополнительного интернета. А у менее спортивных абонентов появился еще один стимул, чтобы начать действовать», — подчеркнул Ильгиз Гибадуллин.

Интересный факт — салоны «Билайн» находились в шаговой доступности от каждой точки нашей прогулки. Только у одной колокольни на Баумана их оказалось два — один в здании исторической аптеки, другой — в ТЦ «Кольца». Всего же рядом с маршрутом нашей прогулки расположились 6 салонов «Билайн» — помимо перечисленных, они были на ул. Татарстан, ул. Межлаука, ул. Шахиди, а также в ЦУМе.