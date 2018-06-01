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(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). 13 лет «строгача» получил наркодилер из Украины, пойманный в Татарстане, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
25 октября прошлого года в СПП «Малиновка» в Верхнеусловноском районе республики полицейские задержали подозрительного мужчину. При досмотре у задержанного было обнаружено вещество, которое в последствии оказалось наркотиками.
Как удалось выяснить следствию, задержанный гражданин Украины приобрел через Интернет больше 500 г наркотика. «Товар» наркодилер забрал в «закладке» в Щелковском районе Московской области.
Дальше подозреваемый за вознаграждение в 60 тысяч рублей должен был отвезти «товар» для дальнейшего сбыта в Новокузнецк.
Суд, рассмотрев все доводы обвинения и защиты, назначил мужчине наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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