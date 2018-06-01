Наркокурьер приобрел через интернет больше 500 г наркотиков и планировал продать их в Новокузнецке.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). 13 лет «строгача» получил наркодилер из Украины, пойманный в Татарстане, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

25 октября прошлого года в СПП «Малиновка» в Верхнеусловноском районе республики полицейские задержали подозрительного мужчину. При досмотре у задержанного было обнаружено вещество, которое в последствии оказалось наркотиками.

Как удалось выяснить следствию, задержанный гражданин Украины приобрел через Интернет больше 500 г наркотика. «Товар» наркодилер забрал в «закладке» в Щелковском районе Московской области.

Дальше подозреваемый за вознаграждение в 60 тысяч рублей должен был отвезти «товар» для дальнейшего сбыта в Новокузнецк.

Суд, рассмотрев все доводы обвинения и защиты, назначил мужчине наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.