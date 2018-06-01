В Казани в связи с крестным ходом ограничат движение транспорта

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(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В Казани 21 июля в связи с проведением крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери ограничат транспортное движение в центральной части города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Шествие с образом будет проходить от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви.
С 6.00 до 11.30 движение будет ограничено по проезжей части улицы Миславского, на участке от улицы Карла Маркса до улицы Большая Красная.
Кроме того, в течение часа, начиная с 10.30, автомобили не смогут проехать еще на нескольких участках центральных дорог Казани. С полным списком этих участков можно ознакомиться на сайте казанской мэрии.
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