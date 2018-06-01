После ремонта посещаемость клуба «Энергетик» выросла в 2 раза

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(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). После обновления помещения подросткового клуба «Энергетик» его посещаемость выросла в 2 раза, сообщает пресс-служба мэрии. До капитального ремонта клуб посещали около 230 детей и подростков, на текущий момент количество посещаемых людей выросло до 500 человек.
Директор учреждения Евгения Сабируллова рассказала, что после капитального ремонта в клубе заработали новые различные секции и кружки: карате, художественная гимнастика, кроссфит, современные танцы, английский язык для малышей и другие.
Кроме этого, на территории клуба открылась новая универсальная спортивная площадка. В честь открытия устроили товарищеский футбольный матч, в котором принимали участие воспитанники клуба.
На мероприятии присутствовал мэр города Казани Ильсур Метшин.
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