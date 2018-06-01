После ремонта посещаемость клуба «Энергетик» выросла в 2 раза

На территории подросткового клуба «Энергетик» открылась новая универсальная спортивная площадка.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). После обновления помещения подросткового клуба «Энергетик» его посещаемость выросла в 2 раза, сообщает пресс-служба мэрии. До капитального ремонта клуб посещали около 230 детей и подростков, на текущий момент количество посещаемых людей выросло до 500 человек.

Директор учреждения Евгения Сабируллова рассказала, что после капитального ремонта в клубе заработали новые различные секции и кружки: карате, художественная гимнастика, кроссфит, современные танцы, английский язык для малышей и другие.

Кроме этого, на территории клуба открылась новая универсальная спортивная площадка. В честь открытия устроили товарищеский футбольный матч, в котором принимали участие воспитанники клуба.

На мероприятии присутствовал мэр города Казани Ильсур Метшин.

Для детей младшего возраста обустроили отдельную детскую площадку. Открытие нового объекта отметили праздником: для детей устроили научное шоу, игры, конкурсы.

Здоровье и здоровый образ жизни населения является одним из 12 приоритетов развития Казани. За последний год в столице увеличилось количество людей, занимающихся массовым спортом.

На сегодняшний день в Казани насчитывается 57 подростковых клубов, а количество посещающих составляет более 15 тыс. человек.