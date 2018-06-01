В ИА «Татар-информ» расскажут об участии молодежной делегации РТ в форумах 2018 года

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В понедельник, 4 июня, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция об участии молодежной делегации РТ во всероссийских и окружных форумах в 2018 году.
В мероприятии примут участие заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Рустам Гарифуллин, победитель национальной премии «Студент года» в номинации гран-при, руководитель делегации РТ на молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга-2018» Нафис Сиразетдинов, победитель всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи - проект «Прокачай своего героя» Антон Миронов, советник председателя Молодежного правительства РТ по вопросам образования и науки, победитель грантового конкурса - проект «Шаг навстречу» Алена Ветлугина.
На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.
Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru
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