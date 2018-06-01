Рустам Минниханов поздравил с Днем защиты детей милым роликом в Instagram

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Фото: instagram.com/rusminnikhanov
(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором поздравил пользователей с Днем защиты детей.
Героями видео стали юные ребята, которые исполняют детскую песню «Улыбка», играют на музыкальных инструментах, рисуют, танцуют, собирают лего, ловят мяч, взрывают хлопушку и пускают мыльные пузыри.
Кроме того, Рустам Минниханов опубликовал фото с юными хоккеистами, подписав публикацию словами «С будущими чемпионами!»
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