В Челнах на внеочередном заседании Горсовета лишили мандатов депутатов Яковлева и Нитенко

На сессии Горсовета Челнов выступил замруководителя Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Иван Гущин.

(Набережные Челны, 1 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах на XXV внеочередном заседании Горсовета депутаты проголосовали за лишения полномочий двух депутатов – Дениса Нитенко и Сергея Яковлева.

С вопросом о досрочном прекращении полномочий депутатов городского Совета Набережных Челнов выступил заместитель руководителя Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Иван Гущин. Он сообщил, что, руководствуясь федеральным и республиканским антикоррупционным законодательством, Президент РТ Рустам Минниханов направил в адрес Городского совета заявление о досрочном прекращении полномочий депутатов Дениса Нитенко и Сергея Яковлева.

Управление Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики в установленном законодательством порядке провело проверку полноты и достоверности сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, которая выявила серьезные нарушения.

Обсужедние вопросов проходило довольно активно. Нитенко и Яковлев заявили о том, что коррупционной составляющей в их действиях точно не было.

Наиль Магдеев сказал депутатам: «Мы знали, куда шли. Многие депутаты избирались на альтернативной основе. Все грамотные, свои доходы и расходы четко представляют. Дебет с кредитом не путают. На время депутатства мы поставили для себя ограничения – быть открытыми. Ранее говорилось, что ряд депутатов сложили свои полномочия, не пожелав показывать свои доходы. Это их право. Для тех, кто этого не сделал, существуют нормы антикоорупционного законодательства, которое постоянно ужесточаются. Прошу определиться с позицией по этому вопросу».

Челнинские депутаты большинством голосов лишили Нитенко и Яковлева их депутатских мандатов.