В Челнах на внеочередном заседании Горсовета лишили мандатов депутатов Яковлева и Нитенко

(Набережные Челны, 1 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах на XXV внеочередном заседании Горсовета депутаты проголосовали за лишения полномочий двух депутатов – Дениса Нитенко и Сергея Яковлева.
С вопросом о досрочном прекращении полномочий депутатов городского Совета Набережных Челнов выступил заместитель руководителя Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Иван Гущин. Он сообщил, что, руководствуясь федеральным и республиканским антикоррупционным законодательством, Президент РТ Рустам Минниханов направил в адрес Городского совета заявление о досрочном прекращении полномочий депутатов Дениса Нитенко и Сергея Яковлева.
Управление Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики в установленном законодательством порядке провело проверку полноты и достоверности сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, которая выявила серьезные нарушения.
Обсужедние вопросов проходило довольно активно. Нитенко и Яковлев заявили о том, что коррупционной составляющей в их действиях точно не было.
Наиль Магдеев сказал депутатам: «Мы знали, куда шли. Многие депутаты избирались на альтернативной основе. Все грамотные, свои доходы и расходы четко представляют. Дебет с кредитом не путают. На время депутатства мы поставили для себя ограничения – быть открытыми. Ранее говорилось, что ряд депутатов сложили свои полномочия, не пожелав показывать свои доходы. Это их право. Для тех, кто этого не сделал, существуют нормы антикоорупционного законодательства, которое постоянно ужесточаются. Прошу определиться с позицией по этому вопросу».
Челнинские депутаты большинством голосов лишили Нитенко и Яковлева их депутатских мандатов.
В будущем Центре начальной военной подготовке будут обучать подростков из регионов ПФО.
Прогулки по городу начали приносить не только удовольствие, но и мобильный интернет.
В праздничном видео дети исполняют песню «Улыбка».
На сессии Горсовета Челнов выступил замруководителя Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Иван Гущин.
Судно для пограничной службы ФСБ построено в Зеленодольске и получило название «Петропавловск-Камчатский».
1 июня столбик термометра не поднимется выше отметки в плюс 7 градусов.
Носки отличаются специальными силиконовыми подушечками на верхней части, что актуально в начале полета.
01 июня1 – 3 июня в Казани: фестиваль колокольного звона, чемпионат по парению вениками, бейсбол и «Белая сирень»