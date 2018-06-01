С 1 июня выплата по «европротоколу» вырастет до 100 тысяч рублей

Теперь для оформления «европротокола» не потребуется согласие участников о том, кто виноват.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). С 1 июня по «европротоколу» можно будет получить выплату до 100 тысяч рублей, сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции.

Первая часть поправок в закон об ОСАГО, касающаяся «европротокола», вступает в силу 1 июня 2018 года. Теперь лимит выплат по нему, то есть максимальная сумма, на которую может рассчитывать пострадавший в аварии при оформлении ДТП без участия сотрудников полиции, увеличивается до 100 тысяч рублей.

Условиями составления «европротокола» будут отсутствие в ДТП пострадавших или погибших. Также в аварии не должно быть испорчено иное имущество, кроме автомобилей участников ДТП.

Водителям нужно зафиксировать данные о ДТП при помощи видеорегистратора с ГЛОНАСС или мобильного приложения, через которое можно проверить действительность полисов ОСАГО, сфотографировать авто, их повреждения, а также место ДТП.

Если же у участников есть разногласия, но нет технической возможности зафиксировать данных об аварии с помощью необходимых условий (видеорегистратора с ГЛОНАСС или мобильного приложения), то придется вызывать инспекторов ГИБДД.

Напомним, что европротокол - это форма оформления автомобильной аварии, которая заполняется самостоятельно с целью получить компенсацию от страховой компании.