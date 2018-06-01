Звезда «Друзей» Мэтт Леблан покинул телешоу Top Gear

Мэтт Леблан вел передачу с 2016 года.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Американский актер Мэтт Леблан, известный по роли Джоуи в телесериале «Друзья», объявил об уходе из телешоу Top Gear по семейным обстоятельствам, пишет газета «Известия».



Леблан в комментарии зарубежному источнику признался, что ему очень нравилось быть ведущим телешоу, однако работа телеведущего отнимала у него много времени и отдаляла от семьи. Также актер пожелал команде всяческих успехов. Четвертый и последний сезон с Лебланом выйдет в текущем году.



Редактор BBC-2 Патрик Холланд сообщил, что у продюсеров программы «большие планы» насчет нового ведущего. Планируется, что новый сезон с его участием выйдет в следующем году.



Самая рейтинговая передача об автомобилях – Top Gear выходит с 1977 года. Она транслируется более чем в 200 странах мира. Мэтт Леблан вел передачу с 2016 года.