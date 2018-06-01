На строительство промплощадки «Зеленодольск» выделили 120 млн рублей

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). На строительство промышленной площадки «Зеленодольск» выделили 120 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. Заказчиком работ выступило ГИСУ РТ, соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.
Работы должны быть выполнены до 30 сентября 2018 года.
Площадка «Зеленодольск» площадью 110 га будет расположено рядом с Новой Турой, на пересечении федеральной трассы М-7 и трассы Казань — Зеленодольск.
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