На строительство промплощадки «Зеленодольск» выделили 120 млн рублей

Работы должны быть выполнены до 30 сентября 2018 года.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). На строительство промышленной площадки «Зеленодольск» выделили 120 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. Заказчиком работ выступило ГИСУ РТ, соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Работы должны быть выполнены до 30 сентября 2018 года.

Площадка «Зеленодольск» площадью 110 га будет расположено рядом с Новой Турой, на пересечении федеральной трассы М-7 и трассы Казань — Зеленодольск.