Ущерб от действий преступников превысил 70 миллионов рублей

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). С начала года сотрудники МВД Татарстана задержали 46 «дистанционных» мошенников, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

В МВД состоялась пресс-конференция «Профилактика дистанционных мошенничеств», на которой приняли участие заместитель начальника Управления уголовного розыска МВД по РТ полковник полиции Тимур Шакирзянов и начальник отдела Управления уголовного розыска МВД по РТ подполковник полиции Эдуард Габдрахманов.

Полицейские рассказали об основных способах мошенничества и методах защиты от них.

Подавляющая часть преступлений (около 70% от всего количества зарегистрированных мошенничеств) совершается с помощью сотовой связи и Интернета.

Остаются «популярными» способы обмана через соцсети или сайты бесплатных объявлений. Так же мошенники с помощью различных уловок узнают у своих жертв данные банковских карт и снимают с них все денежные средства.

Через соцсети злоумышленники взламывают аккаунты пользователей и делают спам-рассылку с просьбами о помощи или сообщения о блокировке карты.

Наибольший общественный резонанс вызывают так называемые социальные мошенничества. Преступники под предлогом «снятия порчи» или представившись соцработниками забирают у потерпевших ювелирные украшения и деньги. Чаще всего жертвами таких преступлений становятся пожилые люди.

Такие виды мошенничества относят к категории трудно раскрываемых. Тем не менее с начала 2018 года были пойманы 46 преступников, чьи действия нанесли ущерб жителям Татарстана на сумму более 70 миллионов рублей.

Благодаря слаженной работе сотрудников МВД Татарстана в январе 2018 года удалось поймать 33-летнего жителя Зеленодольска, который через сайты бесплатных объявлений, под предлогом покупки автомобильных колес, обманул 13 человек.

Резонансным стало дело 36-летний уроженца Зеленодольска, который находясь в исправительном учреждении умудрился обмануть 14 граждан и завладеть их деньгами.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников необходимо выполнять несложные рекомендации. Всегда убеждайтесь в достоверности информации, которую получаете от собеседника. Никогда и никому не сообщайте реквизиты своей банковской карты. Не стоит поддаваться на уговоры незнакомцев «снять порчу». Нельзя пускать домой посторонних, даже если они представились соцработниками или сотрудниками пенсионного фонда.

В случае малейших подозрений на обман, необходимо сразу же сообщить об этом по телефону 02.

