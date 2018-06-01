В Казани запустят детское интерактивное шоу о ПДД, пожарной безопасности и поведении в лесу

Летнее детское познавательное шоу «Елка № 2» пройдет 1 июня в 16.00 в «Корстоне».

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В Казани запустят детское интерактивное шоу о ПДД, пожарной безопасности, поведении в лесу и на воде. Летнее детское познавательное шоу «Елка № 2» пройдет 1 июня в 16.00 в «Корстоне», сообщает пресс-служба ГИБДД.

Отмечается, что представление проводится в городе впервые и в преддверии летних каникул будет особенно актуальным.

Проект реализован при поддержке ГИБДД Казани и ГБУ «Безопасность дорожного движения».