В Казани запустят детское интерактивное шоу о ПДД, пожарной безопасности и поведении в лесу

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(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В Казани запустят детское интерактивное шоу о ПДД, пожарной безопасности, поведении в лесу и на воде. Летнее детское познавательное шоу «Елка № 2» пройдет 1 июня в 16.00 в «Корстоне», сообщает пресс-служба ГИБДД.
Отмечается, что представление проводится в городе впервые и в преддверии летних каникул будет особенно актуальным.
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