Siemens и КНИТУ-КАИ 4 июня откроют новую лабораторию

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(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). На базе Германо-Российского института новых технологий КНИТУ-КАИ 4 июня откроется специализированный центр компетенций Siemens PLM Software, сообщает пресс-служба вуза.
В новой лаборатории будут реализовываться образовательные программы в сфере цифрового проектирования. Также центр поможет решать индустриальные задачи, которые связаны с применением методов сквозного проектирования и управления жизненным циклом изделия на предприятиях Татарстана и других регионов России с применением программного обеспечения Siemens.
ПО можно применять в исследовании авиационной техники, лазерных и аддитивных технологий и т. д.
Компания передаст вузу 25 коммерческих и 500 академических лицензий на специализированное программное обеспечение. В самой лаборатории будут расположены десять станций.
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