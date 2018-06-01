Siemens и КНИТУ-КАИ 4 июня откроют новую лабораторию

В лаборатории будут реализовываться образовательные программы в сфере цифрового проектирования.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). На базе Германо-Российского института новых технологий КНИТУ-КАИ 4 июня откроется специализированный центр компетенций Siemens PLM Software, сообщает пресс-служба вуза.

В новой лаборатории будут реализовываться образовательные программы в сфере цифрового проектирования. Также центр поможет решать индустриальные задачи, которые связаны с применением методов сквозного проектирования и управления жизненным циклом изделия на предприятиях Татарстана и других регионов России с применением программного обеспечения Siemens.

ПО можно применять в исследовании авиационной техники, лазерных и аддитивных технологий и т. д.

Компания передаст вузу 25 коммерческих и 500 академических лицензий на специализированное программное обеспечение. В самой лаборатории будут расположены десять станций.