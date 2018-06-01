Фото: соцсети
(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Жители Татарстана делятся фото и видео снега в первый день лета.
Первый летний день для жителей Татарстана преподнес неприятный сюрприз. Ночью и рано утром республику засыпало снегом.
Многие пользователи соцсетей выложили фотографии мини-сугробов на своих приусадебных участках и запорошенные снегом машины.
Синоптикам также нечем порадовать жителей республики. 1 июня столбик термометра не поднимется выше отметки в плюс семь градусов
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