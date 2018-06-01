1 июня столбик термометра не поднимется выше отметки в плюс 7 градусов.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Жители Татарстана делятся фото и видео снега в первый день лета.

Первый летний день для жителей Татарстана преподнес неприятный сюрприз. Ночью и рано утром республику засыпало снегом.

Многие пользователи соцсетей выложили фотографии мини-сугробов на своих приусадебных участках и запорошенные снегом машины.

Синоптикам также нечем порадовать жителей республики. 1 июня столбик термометра не поднимется выше отметки в плюс семь градусов