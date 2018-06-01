Движение транспорта ограничат на участке от ул. Пушкина до ул. Х. Такташа.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В Казани до 4 июня будет ограничено движение на ул. Салимжанова на участке от ул. Пушкина до ул. Х. Такташа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Дорогу перекроют с 9 вечера 1 июня до 5 утра 2 июня и с 9 вечера 2 июня до 5 утра 4 июня.

Отмечается, что временные неудобства связаны с проведением дорожных работ.