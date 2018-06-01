В «Шатре Рамадан» в Москве впервые прошел ифтар тюркских народов

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(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). «Штаб» татар в Москве впервые провел общетюркский ифтар под лозунгом «Единый народ единой страны». Мероприятие состоялось в «Шатре Рамадана» московского муфтията. Об этом сообщает пресс-служба «Штаба» татар Москвы.
В вечере разговения приняли участие представители национальных объединений татар, узбеков, казахов, азербайджанцев, кумыков, турков, ногайцев, уйгуров и других тюркских народов, проживающих в столице России.
Организатор тюркского ифтара, лидер «Штаба» татар Москвы Рустэм Ямалеев отметил, что главная задача ифтара – распространение исламских ценностей среди других тюркских народов, популяризация духовного наследия среди молодежи и содействие объединению тюркских народов России.
Рустэм Ямалеев подчеркнул, что тюркские народов объединяет язык, история и будущее. «Сегодня тюркские народы – один из крепких столпов основы России. А для этого необходимо объединиться и реализовать общие проекты», – считает он.
На ифтар пришел муфтий Духовного собрания России Альбир хазрат Крганов. Напомнив о том, что в России проживают около 200 народов, он подчеркнул: «Наша задача – сохранять и приумножать это культурное богатство».
Продолжил эту тему и историк Назиф Мириханов, который выразил надежду, что в будущем каждый представитель тюркского народа сможет получать образование на родном языке.
В ходе ифтара гости меджлиса обсудили проблемы сохранения идентичности в Москве и наметили общие планы.
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