В «Шатре Рамадан» в Москве впервые прошел ифтар тюркских народов

В вечере разговения «Единый народ единой страны» приняли участие представители национальных объединений татар, узбеков, казахов, азербайджанцев и др.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). «Штаб» татар в Москве впервые провел общетюркский ифтар под лозунгом «Единый народ единой страны». Мероприятие состоялось в «Шатре Рамадана» московского муфтията. Об этом сообщает пресс-служба «Штаба» татар Москвы.

В вечере разговения приняли участие представители национальных объединений татар, узбеков, казахов, азербайджанцев, кумыков, турков, ногайцев, уйгуров и других тюркских народов, проживающих в столице России.



Организатор тюркского ифтара, лидер «Штаба» татар Москвы Рустэм Ямалеев отметил, что главная задача ифтара – распространение исламских ценностей среди других тюркских народов, популяризация духовного наследия среди молодежи и содействие объединению тюркских народов России.

Рустэм Ямалеев подчеркнул, что тюркские народов объединяет язык, история и будущее. «Сегодня тюркские народы – один из крепких столпов основы России. А для этого необходимо объединиться и реализовать общие проекты», – считает он.

На ифтар пришел муфтий Духовного собрания России Альбир хазрат Крганов. Напомнив о том, что в России проживают около 200 народов, он подчеркнул: «Наша задача – сохранять и приумножать это культурное богатство».

Продолжил эту тему и историк Назиф Мириханов, который выразил надежду, что в будущем каждый представитель тюркского народа сможет получать образование на родном языке.

В ходе ифтара гости меджлиса обсудили проблемы сохранения идентичности в Москве и наметили общие планы.

