Учащиеся Тетюшской кадетской школы-интернат прошли марш-бросок по пересеченной местности

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(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Учащиеся Тетюшской кадетской школы-интерната прошли марш-бросок по пересеченной местности. Так в учреждении отметили день защиты детей, пишут «Тетюшский зори».
Во время прохождения дистанции кадеты переносили «раненых», действовали в условиях радиационной атаки и т.д.
Отмечается, что таким образом дети закрепили навыки оказания первой медицинской помощи, навыки преодоления болота. Кадеты проявили свою выносливость, сноровку и сплоченность.
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