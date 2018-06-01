Казанцы назвали своих детей Рианой, Диланом и Серафимой

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(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Риана, Эмиль и Давид стали популярными именами, которыми назвали жители Казани своих детей за прошедшую неделю с 24 по 30 мая. Такую статистику приводит Управление ЗАГС Казани.
Также среди популярных детских имен прошедшей недели оказались Ранель, София, Махмуд, Рамиля, Амина, Малика, Амир, Даниил.
В список редких имен, которыми назвали малышей в Казани, попали Дилан, Телли, Джафар, Серафима, Теона, Мелисса, Хаят, Шамиль, Амилина, Вера, Умар, Айзат, Алиса.
Всего за неделю с 24 по 30 мая в отделах ЗАГС столицы РТ зарегистрировано рождение 433 детей: 227 мальчиков и 206 девочек.
Самой юной маме исполнилось 17 лет, а самой зрелой — 45 лет. Наиболее юным отцом стал 21-летний молодой человек, а самому взрослому отцу исполнилось 52 года.
Вес самого крошечного малыша — всего 1200 грамм, а максимальный вес ребенка при рождении — 4460 грамм.
Управление ЗАГС Казани также предоставило статистику по парам, зарегистрировавшим свой брак в Казани, — таких за неделю оказалось 76 пар. Возраст самых юных жениха и невесты — 18 и 17 лет соответственно. Самому взрослому жениху исполнился 71 год, а невесте — 67 лет.
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