Российский космонавт рассказал о «перспективных» альметьевских носках

Носки отличаются специальными силиконовыми подушечками на верхней части, что актуально в начале полета.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Российский космонавт Антон Шкаплеров рассказал в своем Instagram о «перспективных» космических носках, изготовленный в Альметьевске.



От обычных, по словам Шкаплерова, носки отличают специальные силиконовые подушечки на верхней части. Он отмечает, что подушечки необходимы сверху, чтобы было мягче цепляться за поручни и другие выступающие элементы внутри станции.



«Это особенно актуально в начале полета, когда с непривычки побаливают ноги в полете», — делится космонавт.



В ближайшее время такие носки будут поставлять на борт Международной космической станции для всех космонавтов, добавил Антон Шкаплеров.