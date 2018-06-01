Российский космонавт рассказал о «перспективных» альметьевских носках

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Фото: instagram.com/anton_astrey
(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Российский космонавт Антон Шкаплеров рассказал в своем Instagram о «перспективных» космических носках, изготовленный в Альметьевске.
От обычных, по словам Шкаплерова, носки отличают специальные силиконовые подушечки на верхней части. Он отмечает, что подушечки необходимы сверху, чтобы было мягче цепляться за поручни и другие выступающие элементы внутри станции.
«Это особенно актуально в начале полета, когда с непривычки побаливают ноги в полете», — делится космонавт.
В ближайшее время такие носки будут поставлять на борт Международной космической станции для всех космонавтов, добавил Антон Шкаплеров.
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Носки отличаются специальными силиконовыми подушечками на верхней части, что актуально в начале полета.
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