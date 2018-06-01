Киностудия Netflix выложила трейлер своего первого комикса

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Стриминговый сервис Netflix опубликовал на канале Youtube трейлер комикса «Орден магии».
Комикс стал первым в истории студии. Серия носит название «Магический орден» и будет состоять из шести выпусков. В основе сюжета комикса – пять семей магов, которые борются с силами зла. Главные персонажи скрывают свои личности. Днем они ведут обычную жизнь, ходят на работу, а ночью защищают мир от злой силы.
В продажу комикс выйдет в печатном и цифровом форматах. Его первый выпуск состоится 13 июня и выйдет только одним тиражом. В компании заявили, что «Орден магии» переиздаваться не будет.
Режиссером «Магического ордена» выступил автор комиксов и голливудских блокбастеров Марк Миллар, известный по авторству уже экранизированных комиксов «Пипец» и Kingsman. Миллар также написал серию Wanted, которую снял Тимур Бекмамбетов в фильме «Особо опасен» с Анджелиной Джоли.
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