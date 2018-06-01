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Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В Татарстане на пожаре спасли троих детей и 56-летнюю женщину, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о сильном задымлении в жилом доме на улице Шоссейная в поселке городского типа Аксубаево пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 днем в четверг, 31 мая.
Пожарных ПСЧ №102 у подъезда встретили жильцы дома, которые сообщили, что возгорание происходит в подвале здания.
Осмотрев дом, огнеборцы обнаружили в окне второго этажа женщину, которая просила о помощи.
Пожарные, оценив обстановку, с помощью трехколенной лестницы спасли жительницу дома. После этого пожарные осмотрели здание и обнаружили, что огнем объят электрощит в подвале.
Чуть меньше десяти минут потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать пожар.
Из задымленного дома была спасена 56-летняя женщина и трое малолетних детей (мальчики двух и шести лет и 12-летняя девочка),
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
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