В подвале жилого дома в поселке городского типа Аксубаево вспыхнул электрощиток.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В Татарстане на пожаре спасли троих детей и 56-летнюю женщину, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о сильном задымлении в жилом доме на улице Шоссейная в поселке городского типа Аксубаево пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 днем в четверг, 31 мая.

Пожарных ПСЧ №102 у подъезда встретили жильцы дома, которые сообщили, что возгорание происходит в подвале здания.

Осмотрев дом, огнеборцы обнаружили в окне второго этажа женщину, которая просила о помощи.

Пожарные, оценив обстановку, с помощью трехколенной лестницы спасли жительницу дома. После этого пожарные осмотрели здание и обнаружили, что огнем объят электрощит в подвале.

Чуть меньше десяти минут потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать пожар.

Из задымленного дома была спасена 56-летняя женщина и трое малолетних детей (мальчики двух и шести лет и 12-летняя девочка),

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.