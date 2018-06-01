В России уточнили понятие «иностранный инвестор»

Под понятие «иностранный инвестор» больше не будут попадать иностранные граждане, имеющие гражданство России.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Под понятие «иностранный инвестор» больше не будут попадать иностранные граждане, имеющие гражданство России. Соответствующий закон об уточнении понятия опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Также документ выводит из-под определения «иностранный инвестор» иностранных юрлиц, которые контролируются гражданами России или российскими юридическими лицами.

Сообщалось, что цель законопроекта — пресечение получения российскими юридическими лицами и гражданами необоснованных преимуществ, предусмотренных для иностранных инвесторов.