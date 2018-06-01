В России уточнили понятие «иностранный инвестор»

Рекомендуем
(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Под понятие «иностранный инвестор» больше не будут попадать иностранные граждане, имеющие гражданство России. Соответствующий закон об уточнении понятия опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Также документ выводит из-под определения «иностранный инвестор» иностранных юрлиц, которые контролируются гражданами России или российскими юридическими лицами.
Сообщалось, что цель законопроекта — пресечение получения российскими юридическими лицами и гражданами необоснованных преимуществ, предусмотренных для иностранных инвесторов.
Следующая новость
В будущем Центре начальной военной подготовке будут обучать подростков из регионов ПФО.
Прогулки по городу начали приносить не только удовольствие, но и мобильный интернет.
В праздничном видео дети исполняют песню «Улыбка».
На сессии Горсовета Челнов выступил замруководителя Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Иван Гущин.
Судно для пограничной службы ФСБ построено в Зеленодольске и получило название «Петропавловск-Камчатский».
1 июня столбик термометра не поднимется выше отметки в плюс 7 градусов.
Носки отличаются специальными силиконовыми подушечками на верхней части, что актуально в начале полета.
01 июня1 – 3 июня в Казани: фестиваль колокольного звона, чемпионат по парению вениками, бейсбол и «Белая сирень»