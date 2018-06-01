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Татар-информ

1 июня 2018, 09:36

Экономика и финансы

Банк России отозвал лицензию у нальчикского банка «Бум-Банк»

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Банк использовал рискованную бизнес-модель, что привело к формированию на балансе значительного объема активов сомнительного качества.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Банк России отозвал лицензию у нальчикского банка «Бум-Банк», сообщает пресс-служба регулятора.

По мнению ЦБ РФ, кредитная организация использовала рискованную бизнес-модель, которая была направлена преимущественно на кредитование физлиц. Это софрмировало на балансе банка значительный объем активов сомнительного качества.

Отмечается, что во втором полугодии 2017-го года «Бум-Банк» был активно вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. 

По величине активов на 1 мая этого года кредитная организация занимала 380-е место в банковской системе Российской Федерации.

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