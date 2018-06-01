Банк России: Из челнинской СГ «АСКО» вывели 900 млн рублей

ЦБ направил информацию о сомнительных финансовых операциях компании в Генпрокуратуру, МВД и СК РФ.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Временная администрация страховой группы «Аско» из Набережных Челнов) выявила, что бывшее руководство компании вывело более 900 млн рублей активов. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Отмечается, что регулятор направил информацию о финансовых операциях компании, которые имеют признаки уголовно наказуемых деяний, в Генпрокуратуру, МВД и СК РФ для рассмотрения и принятия соответствующих решений.

Центробанк отозвал лицензию у челнинской «АСКО» в феврале этого года, в марте Арбитражный суд РТ признал компанию банкротом. Конкурсным управляющим стало Агентство по страхованию вкладов.