Банк России: Из челнинской СГ «АСКО» вывели 900 млн рублей

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(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Временная администрация страховой группы «Аско» из Набережных Челнов) выявила, что бывшее руководство компании вывело более 900 млн рублей активов. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
Отмечается, что регулятор направил информацию о финансовых операциях компании, которые имеют признаки уголовно наказуемых деяний, в Генпрокуратуру, МВД и СК РФ для рассмотрения и принятия соответствующих решений.
Центробанк отозвал лицензию у челнинской «АСКО» в феврале этого года, в марте Арбитражный суд РТ признал компанию банкротом. Конкурсным управляющим стало Агентство по страхованию вкладов.
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