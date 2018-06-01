СМИ: К 2020 году в России намерены полностью отказаться от продаж недостроенного жилья

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(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). К 2020 году в России намерены полностью отказаться от продаж квартир в недостроенных домах. За это выступает Президент России Владимир Путин, пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.
Так, по информации газеты, вечером 30 мая Путин провел встречу с чиновниками Правительства России и застройщиками, по итогам которого выяснилось, что глава страны выступает за скорейший уход от долевого строительства и ужесточение регулирования этой сферы.
В январе Минстрой России, Агентство по ипотечному жилищному кредитованию и Центробанк согласовали «дорожную карту» о необходимости перехода от долевого строительства к схеме проектного финансирования в течение трех лет.
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