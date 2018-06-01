ДУМ РТ объявило сбор средств на ремонт мусульманской школы для девочек в Казани

Рекомендуем
(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Духовное управление мусульман Татарстана объявило сбор средств на проведение строительно-ремонтных работ мусульманской школы для девочек « Музаффария». Об этом сообщает пресс-служба татарстанского муфтията.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что частное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с татарским языком обучения „Музаффария“» прошло юридическую регистрацию, имеет концепцию образовательной деятельности и план проведения капитальных ремонтных работ здания по улице С.Садыковой, 6/22. Проект школы нацелен на воспитание девочек – образованных и высоконравственных будущих мам и хранительниц татарских национальных традиций.
Поддержать проект может каждый через краудфандинговую платформу HalalStarter. Для этого необходимо перейти по ссылке – нажать «Поддержать проект» – и ввести желаемую сумму пожертвования. Здесь же можно увидеть ход сбора средств на реализацию проекта школы. В настоящий момент собрано 27 тыс. 500 рублей.
Помочь через благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ, отправив на номер 3116 слово kazan пробел и сумма пожертвования, например, kazan 500. Или перечислить средства на следующий расчетный счет:
Банк ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде
БФ «Закят» 16550688682
БИК 042202837
КОРР. СЧЕТ 30101810200000000837
КОД ОКПО 50330799
ИНН 7702070139
КПП 526002001
ОГРН 1027739609391
Расчетный счет 40703810525240000135.
Следующая новость
Носки отличаются специальными силиконовыми подушечками на верхней части, что актуально в начале полета.
В подвале жилого дома в поселке городского типа Аксубаево вспыхнул электрощиток.
В мегамаркете электронных книг можно приобрести книги Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля, Аделя Кутуя, Аяза Гилязова и других писателей.
Русская служба Би-би-си рассказала об особенностях Казани как одном из городов, который примет чемпионат мира по футболу в 2018 году.
Указом Президента России № 281 от 30 мая 2018 года руководитель театра удостоен награды за вклад в развитие искусства.
Форвард казанского УНИКСа назвал «Химки» хорошей командой.
На создание новых клумб в виде креативных ежиков понадобилось 860 саженцев цинерарий.
01 июня1 – 3 июня в Казани: фестиваль колокольного звона, чемпионат по парению вениками, бейсбол и «Белая сирень»