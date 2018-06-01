ДУМ РТ объявило сбор средств на ремонт мусульманской школы для девочек в Казани

Поддержать проект «Музаффария» может каждый через краудфандинговую платформу HalalStarter.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Духовное управление мусульман Татарстана объявило сбор средств на проведение строительно-ремонтных работ мусульманской школы для девочек « Музаффария». Об этом сообщает пресс-служба татарстанского муфтията.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что частное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с татарским языком обучения „Музаффария“» прошло юридическую регистрацию, имеет концепцию образовательной деятельности и план проведения капитальных ремонтных работ здания по улице С.Садыковой, 6/22. Проект школы нацелен на воспитание девочек – образованных и высоконравственных будущих мам и хранительниц татарских национальных традиций.

Поддержать проект может каждый через краудфандинговую платформу HalalStarter. Для этого необходимо перейти по ссылке – нажать «Поддержать проект» – и ввести желаемую сумму пожертвования. Здесь же можно увидеть ход сбора средств на реализацию проекта школы. В настоящий момент собрано 27 тыс. 500 рублей.

Помочь через благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ, отправив на номер 3116 слово kazan пробел и сумма пожертвования, например, kazan 500. Или перечислить средства на следующий расчетный счет:

Банк ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде

БФ «Закят» 16550688682

БИК 042202837

КОРР. СЧЕТ 30101810200000000837

КОД ОКПО 50330799

ИНН 7702070139

КПП 526002001

ОГРН 1027739609391

Расчетный счет 40703810525240000135.