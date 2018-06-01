СМИ: «Прямая линия» с Путиным пройдет в новом формате

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(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» сможет связаться с членами российского Правительства и главами регионов по конференц-связи. Он использует эту возможность, если будет необходимо задать вопрос тому или иному чиновнику по поводу обращения или жалобы гражданина, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
Губернаторам рекомендовали следить за «Прямой линией», не уходить в это время в отпуск и быть на связи.
«Прямая линия» с Владимиром Путиным пройдет 7 июня. Мероприятие станет 16-м по счету.
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