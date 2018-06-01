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Татар-информ

1 июня 2018, 08:55

Политика

СМИ: «Прямая линия» с Путиным пройдет в новом формате

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Президент РФ будет оперативно связываться с членами Правительства или главами регионов, если решит задать вопрос чиновникам по поводу жалоб.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» сможет связаться с членами российского Правительства и главами регионов по конференц-связи. Он использует эту возможность, если будет необходимо задать вопрос тому или иному чиновнику по поводу обращения или жалобы гражданина, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Губернаторам рекомендовали следить за «Прямой линией», не уходить в это время в отпуск и быть на связи.

«Прямая линия» с Владимиром Путиным пройдет 7 июня. Мероприятие станет 16-м по счету.

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