Черноморский флот получит новейший малый ракетный корабль татарстанского производства

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(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Малый ракетный корабль (МРК) «Вышний Волочек», построенный на Зеленодольском судостроительном заводе в рамках кораблестроительной программы, 1 июня пополнит состав надводных сил Черноморского флота. Об этом сообщает РИА Новости.
Церемония передачи МРК пройдет в Севастополе, в ней примут участие представители Главного командования ВМФ, командование Черноморского флота, руководство Зеленодольского судостроительного завода.
Корабль будет охранять и защищать экономическую зону страны. Водоизмещение МРК составляет около 1 тыс. тонн, расчетная максимальная скорость — 23 узла, численность экипажа — свыше 50 человек, автономность — 10 суток без дозаправки.
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