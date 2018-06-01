Глава Правительства Грузии не намерен покидать пост на фоне протестов

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили отказался уходить в отставку на фоне требований протестующих, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Правительства Грузии.
Вместе с тем Квирикашвили заявил, что готов выполнить требование митингующих, если это принесет стране пользу. Для него, передает пресс-служба, важно сохранить стабильность в стране и «как можно скорее ответить на вопросы, которые ставит наше общество».
Протестная акция произошла у здания парламента Грузии после убийства подростка в потасовке в центре Тбилиси и дальнейшего расследования инцидента.
Следующая новость
Носки отличаются специальными силиконовыми подушечками на верхней части, что актуально в начале полета.
В подвале жилого дома в поселке городского типа Аксубаево вспыхнул электрощиток.
В мегамаркете электронных книг можно приобрести книги Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля, Аделя Кутуя, Аяза Гилязова и других писателей.
Русская служба Би-би-си рассказала об особенностях Казани как одном из городов, который примет чемпионат мира по футболу в 2018 году.
Указом Президента России № 281 от 30 мая 2018 года руководитель театра удостоен награды за вклад в развитие искусства.
Форвард казанского УНИКСа назвал «Химки» хорошей командой.
На создание новых клумб в виде креативных ежиков понадобилось 860 саженцев цинерарий.
01 июня1 – 3 июня в Казани: фестиваль колокольного звона, чемпионат по парению вениками, бейсбол и «Белая сирень»