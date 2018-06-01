Глава Правительства Грузии не намерен покидать пост на фоне протестов

Георгий Квирикашвили заявил, что уйдет в отставку только в том случае, если это принесет пользу Грузии.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили отказался уходить в отставку на фоне требований протестующих, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Правительства Грузии.

Вместе с тем Квирикашвили заявил, что готов выполнить требование митингующих, если это принесет стране пользу. Для него, передает пресс-служба, важно сохранить стабильность в стране и «как можно скорее ответить на вопросы, которые ставит наше общество».

Протестная акция произошла у здания парламента Грузии после убийства подростка в потасовке в центре Тбилиси и дальнейшего расследования инцидента.