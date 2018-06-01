Депутат Рады назвал позором СБУ инсценировку убийства Бабченко

Инсценировка убийства Бабченко не способствовал повышению рейтинга Президента Украины Петра Порошенко, отметил Михаил Добкин.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Служба безопасности Украины (СБУ) опозорила страну инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщает RT со ссылкой на депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционный блок» Михаила Добкина.

«Ну я не знаю, за что их хвалить. На самом деле они опозорили нашу страну. Очень много людей за пределами Украины комментировали эту ситуацию, давали оценки свои. Скажем так: поневоле стали участниками этого дешевого спектакля», — заявил Добкин в эфире телеканала «112 Украина».

По его мнению, случай не способствовал повышению рейтинга Президента Украины Петра Порошенко.

«Они его (рейтинг — прим. Т-и) еще ниже закопали. Что из-под этого получила Украина, ну кроме позора очередного от этих сельских клоунов, пусть простят меня селяне. Ну больше ничего — такое мое мнение», — сказал Добкин.

29 мая стало известно, что в Киеве убит Аркадий Бабченко. На следующий день в СБУ сообщили, что «убийство» журналиста было частью спецоперации.