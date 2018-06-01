В МВД объяснили ошибки в паспортах российских граждан

Среди паспортов, которые могут ошибочно считаться недействительными в базе ЕАИС, насчитывается около 1,5 млн документов.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В МВД России объяснили ошибки в российских паспортах техническим сбоем. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение ведомства.

С 1997 по 2006 год сведения о выданных паспортах хранились в разных базах ФМС. В 2006 году базы объединили в Единую информационную автоматизированную систему (ЕАИС) «Российский паспорт».

«В связи с отсутствием на тот момент должной технической возможности при загрузке информации из разных учетов статус некоторых паспортов поменялся с „действителен“ на „недействителен“», — отметили в МВД.

Среди паспортов, которые могут ошибочно считаться недействительными в базе ЕАИС, насчитывается около 1,5 млн документов.

Столкнувшиеся с этой проблемой россияне могут обратиться в специальный сервис по проверке паспорта на предмет его действительности или недействительности через официальный сайт МВД России в разделе «Проверка по списку недействительных российских паспортов». Если действительный документ помечен как недействительный, гражданин может сообщить об ошибке.

Недочеты устраняются в «кратчайшие сроки», пообещали в ведомстве.