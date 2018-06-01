Морис Ндур: Мы успеем подготовиться к «Химкам»

Форвард казанского УНИКСа назвал «Химки» хорошей командой.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сенегальский форвард казанского УНИКСа Морис Ндур стал самым результативным игроком своей команды в победном матче с «Нижним Новгородом» (101:86), набрав 24 очка и сделав 9 подборов. Комментируя четвертый матч серии (3-1), Ндур признался, что победа в матче и серии далась УНИКСу тяжело.

«Очень трудная игра. „Нижний Новгород“ отчаянно сражался во всех четырех матчах серии. Так что нам пришлось нелегко. Но в итоге мы сумели сфокусироваться на самом главном — жесткой защите и агрессивном нападении. Благо наше физическое состояние позволило нам играть быстро и интенсивно. Поэтому мы так счастливы. Особенно хорошо нам удалась третья четверть, ставшая ключевой в матче. Мы здорово атаковали, реализовав почти все свои броски, причем одинаково хорошо это удавалось всем нашим ребятам. Мы подтвердили и закрепили свое лидерство, играли с большой энергией и желанием», — посчитал Ндур.

До 8 июня, когда казанцы сыграют в «Финале четырех» Единой лиги ВТБ, у команды будет достаточно времени на подготовку, заметил Ндур. «Лично мне кажется, что недели будет вполне достаточно для нормальной подготовки к матчу с „Химками“. Это будет одна игра, возможно, самая важная в сезоне, победив, мы сможем бороться за место в Евролиге. Что еще может быть важнее?» — поделился Ндур.

Характеризуя «Химки», Ндур назвал предстоящего соперника казанцев хорошей командой. «Это хорошая команда, где достаточно сильных игроков. Но нам по силам их обыграть, что мы дважды сделали по ходу регулярного чемпионата. Тем более что все будет решаться в одной встрече, главное — сфокусироваться и выложиться, подойти к игре полностью готовыми, показать свой баскетбол и сыграть с привычной энергией», — считает форвард казанской команды.