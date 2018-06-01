На Украине не подтвердили связь «организатора» покушения на Бабченко с разведкой

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(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Борис Герман, которого арестовали по подозрению в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, не является агентом Службы безопасности Украины (СБУ), заявил прокурор Руслан Кравченко. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на «112 Украина».
«Та информация, которой мы располагаем, не подтверждает данную информацию (о сотрудничестве Германа с контрразведкой — прим. Т-и), это неправда», — заявил Кравченко после заседания Шевченковского районного суда города Киева.
Герман никогда не был агентом СБУ или контрразведки, он никак не связан с деятельностью ведомства, отметил прокурор.
Ранее Герман сообщил, что сотрудничал с украинской контрразведкой.
Шевченский районный суд Киева арестовал Германа на два месяца.
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