Зоран Лукич: «УНИКС заслужил победу»

Наставник нижегородской команды прокомментировал поражение от казанского клуба.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич после поражения 1 – 3 в одной четвертой финала плей-офф Единой лиги ВТБ признал закономерность успеха УНИКСа.

«Точка в серии поставлена. УНИКС победил заслуженно. Мы пытались играть достойно, пытались навязать какую-то борьбу, показать интересный баскетбол, но в третьей четверти УНИКС нас сломал, это стало ключевым моментом матча», – признал Лукич.

«Мы сегодня хорошо начали, но одна позиция у нас сыграла слабо. Не хочу называть этого игрока, но я сделал выводы, и это поможет нам лучше подготовиться к следующему сезону. В четвертой четверти я дал поиграть всем ребятам, мы сократили разрыв в счете до 8 очков, но большего не заслужили, не доказали. В целом в серии мы пытались оказать сопротивление, показать свою агрессию, но получилось это только в двух матчах. А сегодня мы еще и с Кино Колом не справились, неадекватно против него сыграли», – констатировал специалист.