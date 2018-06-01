Путин наградил директора Качаловского театра Александра Славутского Орденом Почета

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина № 281 от 30 мая 2018 года художественный руководитель и директор Казанского академического русского Большого драматического театра им. В. Качалова Александр Славутский награжден Орденом Почета.
Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Согласно указу, руководитель театра удостоен награды за вклад в развитие искусства.
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Указом Президента России № 281 от 30 мая 2018 года руководитель театра удостоен награды за вклад в развитие искусства.
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