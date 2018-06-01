Главное
Нетрезвый игрок «Ак Барса» Косов в момент остановки инспекторами ДПС управлял такси

Татар-информ

1 июня 2018, 07:00

Культура

Путин наградил директора Качаловского театра Александра Славутского Орденом Почета

Рекомендуем


Указом Президента России № 281 от 30 мая 2018 года руководитель театра удостоен награды за вклад в развитие искусства.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина № 281 от 30 мая 2018 года художественный руководитель и директор Казанского академического русского Большого драматического театра им. В. Качалова Александр Славутский награжден Орденом Почета.

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Согласно указу, руководитель театра удостоен награды за вклад в развитие искусства.
 

Следующая новость

Академический ансамбль песни и пляски ВНГ России дал концерт в Казани

Новости дня
08:16
Депутат Рады назвал позором СБУ инсценировку убийства Бабченко
08:00
Русская служба Би-би-си: «Казань — это чуть более успешный мегаполис, чем столицы соседних регионов

Русская служба Би-би-си рассказала об особенностях Казани как одном из городов, который примет чемпионат мира по футболу в 2018 году.

07:54
Вашингтон вводит пошлины на сталь и алюминий из ЕС, Канады и Мексики
07:33
В МВД объяснили ошибки в паспортах российских граждан
07:15
В Нидерландах не исключили, что Киев войдет в число ответственных по делу MH17
07:00
Путин наградил директора Качаловского театра Александра Славутского Орденом Почета

Указом Президента России № 281 от 30 мая 2018 года руководитель театра удостоен награды за вклад в развитие искусства.

06:46
Морис Ндур: Мы успеем подготовиться к «Химкам»

Форвард казанского УНИКСа назвал «Химки» хорошей командой.

06:31
На Украине не подтвердили связь «организатора» покушения на Бабченко с разведкой
06:17
Начался капремонт объектов здравоохранения Елабуги
05:48
Ученые впервые напечатали роговицу глаза на 3D-принтере
05:09
Менделеевск украсили креативные клумбы в виде ежиков

На создание новых клумб в виде креативных ежиков понадобилось 860 саженцев цинерарий.

04:24
В Китае провели испытания надводных беспилотников
03:26
Молодежный форум «Факел» в Елабуге собрал около 90 активистов
02:15
В Елабужском районе завершились работы по посадке картофеля
01:23
В «Мире» состоится конкурс видеоработ выпускников инклюзивных детских киностудий
00:48
Зоран Лукич: «УНИКС заслужил победу»

Наставник нижегородской команды прокомментировал поражение от казанского клуба.

00:21
Димитрис Прифтис: «Мы заслужили выход в "Финал четырех"»

Наставник УНИКСа счел перспективу выйти в Евролигу серьезной мотивацией для команды.

31.05 23:57
Участники акции протеста в Тбилиси потребовали отставки Правительства
31.05 23:36
Пассажиры «Саратовских авиалиний» вернули около 9 тыс. билетов
31.05 23:33
Джузеппе Конте вновь согласился возглавить Правительство Италии
31.05 23:20
Названы лучшие сериалы первого полугодия
31.05 23:08
В Казанском ТЮЗе покажут благотворительный спектакль «Молодильные яблочки»
31.05 22:59
В Киеве арестован предполагаемый организатор покушения на журналиста Бабченко
31.05 22:58
Лицейский робот-сумоист КФУ стал призером на фестивале в технопарке «Идея»
31.05 22:48
Казанской ветеринарной академии в честь 145-летия подарили автобус

Автобус выделен вузу для поездок студентов на практику в сельхозпредприятия республики.

События

01 июня1 – 3 июня в Казани: фестиваль колокольного звона, чемпионат по парению вениками, бейсбол и «Белая сирень»

31 маяНаучное изучение татарского языка сходит на нет: количество диссертаций сократилось в 12 раз

31 маяДень защиты детей в Казани: самые интересные мероприятия, подробная программа

31 маяГонки Косова: нетрезвый хоккеист «Ак Барса» прокатился за рулем такси и может стать фигурантом уголовного дела

31 маяРустам Абдулхаков: «Во время ЧМ-2018 «Казэнерго» продолжит ремонт теплосетей там, где это не повлияет на комфорт жителей и гостей города»

31 маяУраганный ветер, град и дождь: эксперт КФУ объяснил причины аномальной погоды в Татарстане

31 мая«Главный архитектор в городе — это второй мэр!»: известные люди рассуждают о градостроительных задачах Набережных Челнов