(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» в серии одной четвертой финала чемпионата Единой лиги ВТБ (3 – 1) и признал, что перспектива выйти в Евролигу – это большая мотивация для УНИКСа.
«Хотел бы поздравить команду. Очень хорошо, что мы будем в "Финале четырех". Мы это заслужили, потому что провели стабильный сезон. Я знал, что эта серия с "Нижним" будет интересной и сложной. Я много раз говорил, что это особенная команда, поскольку "большие" могут атаковать как из-под кольца, так и с дальней дистанции, умно играют. Это создавало нам проблемы в защите. В третьей четверти мы показали хорошую защиту, набрали много легких очков, бежали. Ещё раз поздравляю игроков. Сейчас у нас есть неделя, чтобы подготовиться к "Финалу четырех"», – отметил Прифтис.
Отдельно наставник УНИКСа сказал про великолепную третью четверть, ставшую ключевой в матче. «Мы сыграли очень агрессивно и не делали глупых фолов, не позволяли сопернику забивать штрафные. Сами же забивали легкие мячи в быстрых прорывах», – подчеркнул он.
Оценивая итоги серии, Прифтис остался доволен счетом 3 – 1 в серии. «Мы провели четыре трудных матча. С одной стороны, мы больше готовы к трудным играм, которые предстоят в "Финале четырех". Конечно, мы бы хотели завершить серию со счетом 3 – 0, но наш соперник был действительно хорош. Как я сказал, это хорошая команда, и было трудно играть против них. Так что я рад и 3 – 1. Для нас это серьезное достижение», – добавил специалист.
Поделился главный тренер и своим мнением о сопернике казанцев в полуфинале топа-4 лиги ВТБ «Химках». «Если говорить о "Химках", я полагаю, что мы не фавориты. Нам предстоит матч с командой из первой восьмерке Евролиги. Трудная задача. У соперника много таланта. Мы должны показать очень хорошую игру. Так или иначе, мы будем биться в полуфинале», – пообещал Прифтис.
Наставник УНИКСа согласился, что главный игрок «Химок» – это Алексей Швед: «Швед – особенный игрок для "Химок", Он не просто снайпер, он еще и креативный игрок, отлично видит площадку и находит открытых игроков, помогает им забивать».
Прифтис повторил свою негативную оценку нынешней формулы одной четвертой плей-офф Единой лиги ВТБ, 1 – 2 – 2: «Прежде всего хочу сказать, что уважаю лигу, но с такой формулой не согласен. Весь сезон команда боролась за преимущество своей площадки, но после первой игры пришлось играть два матча на выезде. Я бы предпочел играть по классической схеме вплоть до финала в сериях до трех побед. Однако "Финал четырех", где все решается в одной встрече, в один вечер, придает зрелищности».
Главный тренер УНИКСа признался, что и он, и вся команда считают перспективу выхода в Евролигу большой мотивацией: «Это большая мотивация для всей команды и для меня в том числе. Мы, конечно, постараемся попасть туда. Но все определит только одна игра. Сыграем, посмотрим, как получится».
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