В «Мире» состоится конкурс видеоработ выпускников инклюзивных детских киностудий

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(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Сегодня в казанском кинотеатре «Мир» состоится конкурс видеоработ выпускников инклюзивных детских киностудий – участников социального проекта «Эхо кинофестиваля "Кино без барьеров". 2018 – Ты можешь больше!». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.
В рамках фестиваля будут продемонстрированы семь мультфильмов о добре и зле, а также состоится показ мультипликационной ленты «Стрела наследия» режиссера Сергея Киатрова. После кинопоказа состоится встреча с режиссером.
В конкурсной программе зритель увидит ленты «Равные возможности» (вопрос-ответ о понимании инвалидности), «Давай дружить!» на жестовом языке (ее озвучивали дети), «Единство разных», «Экологический», «Гимн доброты и милосердия».
Также ГБУК РТ «Татаркино» проведет праздник, посвященный Международному дню защиты детей. В сквере Аксенова юных гостей развлекут аниматоры, фокусники, певцы, танцоры, для них пройдут мастер-классы и конкурсы.
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