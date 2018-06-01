В «Мире» состоится конкурс видеоработ выпускников инклюзивных детских киностудий

В рамках фестиваля будут продемонстрированы семь мультфильмов о добре и зле, а также состоится показ мультипликационной ленты «Стрела наследия».

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Сегодня в казанском кинотеатре «Мир» состоится конкурс видеоработ выпускников инклюзивных детских киностудий – участников социального проекта «Эхо кинофестиваля "Кино без барьеров". 2018 – Ты можешь больше!». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

В рамках фестиваля будут продемонстрированы семь мультфильмов о добре и зле, а также состоится показ мультипликационной ленты «Стрела наследия» режиссера Сергея Киатрова. После кинопоказа состоится встреча с режиссером.

В конкурсной программе зритель увидит ленты «Равные возможности» (вопрос-ответ о понимании инвалидности), «Давай дружить!» на жестовом языке (ее озвучивали дети), «Единство разных», «Экологический», «Гимн доброты и милосердия».

Также ГБУК РТ «Татаркино» проведет праздник, посвященный Международному дню защиты детей. В сквере Аксенова юных гостей развлекут аниматоры, фокусники, певцы, танцоры, для них пройдут мастер-классы и конкурсы.