Русская служба Би-би-си: «Казань — это чуть более успешный мегаполис, чем столицы соседних регионов

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Фото: Михаил Захаров
(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Русская служба Би-би-си рассказала об особенностях Казани как одном из городов, который примет чемпионат мира по футболу в 2018 году. Авторы описвают столицу РТ как идеальный пункт назначения, яркий пример того, как выглядит российская многонациональность и мультикультурность.
Авторы отмечают удивительное удобство города, прогулка по которому превращается в калейдоскоп впечатлений.
«Самые дикие здания» журналисты советуют искать на улице Касаткина.
«Там же можно выйти к берегу реки Казанки и бросить взгляд на другую сторону города с пиками новостроек, двумя колесами обозрения и огнями жилых комплексов», — говорится в материале.
Из «экзотики» авторы называют трилингвальные объявления в метро, а абсолютным «мастхэвом» — ичиги, «которые может носить вместо тапочек любой уважающий себя сибарит вне зависимости от конфессии».
В Би-би-си не могли обойти стороной и национальную кухню Казани, которая, по мнению авторов, «активно переосмысляется местными хипстерами, порождая такие блюда, как, например, черный кыстыбургер».
«В первую очередь Казань — это чуть более успешный мегаполис, чем столицы соседних регионов, город с большой историей, прекрасными парками и разнообразной культурной жизнью», — пишут авторы, советуя заглянуть в ЦСК «Смена» на выставку или лекцию, на фестиваль мусульманского кино или какой-нибудь экзотический артхаус.
«Традиционно считается, что гость Татарстана должен выпить бальзаму „Бугульма“ и съесть эчпочмак — треугольный печеный пирожок с мясом, ставший самостоятельной частью городского фольклора», — продолжают журналисты.
Они отмечают, что в Казани самые красивые рассветы в России, а лучше всего встречать их на площадке под мостом Миллениум.
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Русская служба Би-би-си рассказала об особенностях Казани как одном из городов, который примет чемпионат мира по футболу в 2018 году.
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