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Татар-информ

1 июня 2018, 05:48

Здоровье и средаHi-Tech

Ученые впервые напечатали роговицу глаза на 3D-принтере

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Для печати исследователи использовали особые органические чернила на основе стволовых клеток.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Исследователи из Великобритании впервые создали роговицу глаза с помощью трехмерной печати, пишет газета «Известия» со ссылкой на научный журнал NakedScience.

Новую роговицу удалось напечатать, используя человеческие стволовые клетки. Ученые создали подходящие биочернила из клетки стромы (основа органов из неоформленной соединительной ткани – прим. Т-и) роговицы живого донора, полисахаридов и коллагена. Печать заняла десять минут.

По словам изобретателей, так можно напечатать роговицу любого человека.

После ряда испытаний напечатанная роговица человеческого глаза поступит в медицинские учреждения для трансплантации.

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