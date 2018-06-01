Ученые впервые напечатали роговицу глаза на 3D-принтере

Рекомендуем
(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Исследователи из Великобритании впервые создали роговицу глаза с помощью трехмерной печати, пишет газета «Известия» со ссылкой на научный журнал NakedScience.
Новую роговицу удалось напечатать, используя человеческие стволовые клетки. Ученые создали подходящие биочернила из клетки стромы (основа органов из неоформленной соединительной ткани – прим. Т-и) роговицы живого донора, полисахаридов и коллагена. Печать заняла десять минут.
По словам изобретателей, так можно напечатать роговицу любого человека.
После ряда испытаний напечатанная роговица человеческого глаза поступит в медицинские учреждения для трансплантации.
Следующая новость
Форвард казанского УНИКСа назвал «Химки» хорошей командой.
На создание новых клумб в виде креативных ежиков понадобилось 860 саженцев цинерарий.
Наставник нижегородской команды прокомментировал поражение от казанского клуба.
Наставник УНИКСа счел перспективу выйти в Евролигу серьезной мотивацией для команды.
Автобус выделен вузу для поездок студентов на практику в сельхозпредприятия республики.
В четвертом матче четвертьфинальной серии казанская команда одолела «Нижний Новгород».
31 маяГонки Косова: нетрезвый хоккеист «Ак Барса» прокатился за рулем такси и может стать фигурантом уголовного дела