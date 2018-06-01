Начался капремонт объектов здравоохранения Елабуги

В программе «Дружелюбная поликлиника» участвуют сразу пять учреждений города.

(Елабуга, 1 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сразу на пяти объектах здравоохранения Елабуги начались работы по капитальному ремонту. Ремонтные работы ведутся в рамках республиканской программы «Дружелюбная поликлиника», пояснили в Департменте строительства.

Такого объема строительных работ сразу на всех основных медицинских учреждений города никогда еще не было. Например, в городской поликлинике это первый капитальный ремонт со дня основания – за 20 лет. Фронт работ здесь большой, поэтому и финансирование солидное – более 117 млн рублей. В поликлинике заменят почти все. Это обновление фасада, ремонт систем отопления и электроснабжения, замена сантехники, полов и потолков. Ремонт ведется по блокам, чтобы не мешать работе медперсонала и пациентов.

В программе «Дружелюбная поликлиника» участвуют Центральная районная больница, роддом, городская поликлиника и ее филиалы. Ремонтные работы в них ведутся в рамках программы «Дружелюбная поликлиника». Всего выделено более 173 млн рублей, при этом 10 процентов из выделенных денег планируется потратить на покупку новой мебели. Также за счет местного бюджета в медучреждениях запланированы работы по благоустройству, а именно – ремонт стоянки и подъездных путей к объектам.