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Татар-информ

1 июня 2018, 06:17

Общество

Начался капремонт объектов здравоохранения Елабуги

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В программе «Дружелюбная поликлиника» участвуют сразу пять учреждений города.

(Елабуга, 1 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сразу на пяти объектах здравоохранения Елабуги начались работы по капитальному ремонту. Ремонтные работы ведутся в рамках республиканской программы «Дружелюбная поликлиника», пояснили в Департменте строительства.

Такого объема строительных работ сразу на всех основных медицинских учреждений города никогда еще не было. Например, в городской поликлинике это первый капитальный ремонт со дня основания – за 20 лет. Фронт работ здесь большой, поэтому и финансирование солидное – более 117 млн рублей. В поликлинике заменят почти все. Это обновление фасада, ремонт систем отопления и электроснабжения, замена сантехники, полов и потолков. Ремонт ведется по блокам, чтобы не мешать работе медперсонала и пациентов.

В программе «Дружелюбная поликлиника» участвуют Центральная районная больница, роддом, городская поликлиника и ее филиалы. Ремонтные работы в них ведутся в рамках программы «Дружелюбная поликлиника». Всего выделено более 173 млн рублей, при этом 10 процентов из выделенных денег планируется потратить на покупку новой мебели. Также за счет местного бюджета в медучреждениях запланированы работы по благоустройству, а именно – ремонт стоянки и подъездных путей к объектам.

 

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