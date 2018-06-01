В Китае провели испытания надводных беспилотников

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Компания Yunzhou Intelligent провела успешные испытания флота, состоящего из 56 беспилотных роботов малого размера. Об этом пишет газета «Известия».
Тренировка проходила в Южно-Китайском море. Кадры испытаний были опубликованы в Сети.
Во время тренировок отрабатывалось синхронное управление группой роботов на воде.
На записи видно, как роботы с легкостью перестаиваются в разные формы, изображают иероглифы и летную палубу, синхронно обходят ограждения.
Следующая новость
На создание новых клумб в виде креативных ежиков понадобилось 860 саженцев цинерарий.
Наставник нижегородской команды прокомментировал поражение от казанского клуба.
Наставник УНИКСа счел перспективу выйти в Евролигу серьезной мотивацией для команды.
Автобус выделен вузу для поездок студентов на практику в сельхозпредприятия республики.
В четвертом матче четвертьфинальной серии казанская команда одолела «Нижний Новгород».
На ринг «Татнефть-арены» с намерением пройти в четвертьфинал вышли 12 бойцов из восьми стран мира.
В комплексе «Алтын» созданы условия для занятий волейболом, мини-футболом, теннисом, бадминтоном, есть тренажерный зал.
31 маяГонки Косова: нетрезвый хоккеист «Ак Барса» прокатился за рулем такси и может стать фигурантом уголовного дела