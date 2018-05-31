Менделеевск украсили креативные клумбы в виде ежиков

Фото: mendeleevsk.ru
(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). На улице Бурмистрова в Менделеевске в последний день весны появились три креативные клумбы в виде ежиков. Цветочные композиции украсили территорию детской площадки, которая находится рядом с аллеей Героев, сообщает ИЦ «Менделеевск».
По словам директора МУП «Благоустройство» Рафаэля Сабитова, на создание новых клумб в виде креативных ежиков понадобилось 860 саженцев цинерарий.
В Менделеевске впервые высаживают подобные клумбы. Цветочные композиции пришлись местным жителям по вкус, насколько можно судить по публикациям в социальных сетях.
Всего в Менделеевске высажено более 16 тыс. цветов.
На создание новых клумб в виде креативных ежиков понадобилось 860 саженцев цинерарий.
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